Три лучших сериала про вирусные эпидемии

Учитывая сложившуюся ситуацию в мире, мы подготовили для вас подборку из трех сериалов про вирусные эпидемии. Они все достойны вашего просмотра. В нашем топе вы не найдете приевшиеся сериальчики про зомби и похожих на них существ. Один из сериалов – российский. Он был выпущен за месяц до информации о коронавирусе. Другой показывает, что бывает, когда попытаться разделить город на больных и здоровых в условиях эпидемии. А третий – это и вовсе реальная история 1989 года. Ну, что, какой будете смотреть первым?

ЭПИДЕМИЯ (РОССИЯ, 2019 ГОД)

Не поддающийся лечению вирус внезапно поражает Москву. Первоначальные симптомы похожи на грипп, но спустя время наступает агония и смерть. Несмотря на то, что столицу России закрывают на карантин, вирус все равно прорвался в другие регионы. Кругом паника и страх.

После просмотра сериала остается вопрос: «А как я поступил бы в той или иной ситуации?». Правда, ответить объективно сложно. Ведь в экстремальных условиях человек начинает вести себя непредсказуемо. Что и демонстрирует «Эпидемия». Особой динамики в сериале нет, упор в нем на межличностных отношениях в условиях апокалипсиса. Также нет героев и антигероев. Каждый персонаж – разные примеры поведения людей в тяжелой среде.

Всего в первом сезоне 8 серий. Поговаривают, что будет и 2-й, но в 2021 году.

К слову, фильм вышел в ноябре 2019 года, накануне шумихи с коронавирусом.

КАРАНТИН (США, 2016 ГОД)

Из-за вспышки смертельного вируса правительство Атланты устанавливает барьер между больными и здоровыми людьми. Может, сюжет и банальный, но сам сериал очень атмосферный и посмотреть его стоит. Единственный минус – после первого сезона его закрыли. Хотя и оставили надежду на возможное продолжение.

ГОРЯЧАЯ ЗОНА (США, 2019 ГОД)

Надоели авторские выдумки и хотите посмотреть реальную историю? Рекомендуем обратить внимание на данный мини-сериал, основанный на реальных событиях 1989 года. В США в обезьяньем питомнике во время вспышки инфекции был выделен новый штамм вируса Эбола. Главные герои – реально существующие люди, которым удалось не допустить масштабирование вируса.