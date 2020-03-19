Раньше сентября виадук на Загородной не откроется

Ремонтные организации, которые занимаются реконструкцией путепровода на Загородной, сейчас рассматривают разные варианты, как можно побыстрее закончить работы. Об этом в программе «Простые вопросы» рассказал генеральный директор субподрядной организации Денис Рябухин. Однако все эти работы надо, прежде всего, согласовать с проектным институтом.

По словам гостя программы, в настоящее время как раз идет процесс согласования. И только потом можно говорить о сокращении сроков. В лучшем случае, одна полоса виадука будет открыта для транспорта в начале сентября. Открывать путепровод раньше не позволит технология проведения работ.

«Пока у нас не будет цельного конструктива, то есть пока не будут поставлены все балки, которые между собой соединяются, армируются, бетонируются, а сверху еще заливается фибробетон, открывать виадук будет нельзя. Это просто будет небезопасно», – заключает гендиректор.

В интервью обсудили и нашумевший видеоролик, на котором показано, как китайцы за 48 часов полностью меняют мостовой переход. В адрес ремонтников звучали упреки в неумении выполнять такие работы оперативно

«Да, я посмотрел это видео. Есть разница – у них полностью меняется конструкция. Они загнали туда тяжелую технику, все просто разобрали, кранами скинули балки. Потом заехал готовый конструктив, они его просто опустили на несущие конструкции и заасфальтировали. У нас технология другая. В этом и есть основная проблема – у нас меняется только часть балок виадука, а не все. Одна часть балок, которая не повреждена проходящими составами, остается. Ее мы будет усиливать. Вот эти балки при демонтаже надо сохранить. Поэтому мы не можем загнать туда тяжелую технику и все снести. У нас идет ручной труд», – объясняет Денис Рябухин.

Почему не получилось сделать временный объезд, пока будет ремонтироваться виадук, об этом в видео.