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19 марта 2020, 23:01 1

Раньше сентября виадук на Загородной не откроется

Раньше сентября виадук на Загородной не откроется

Ремонтные организации, которые занимаются реконструкцией путепровода на Загородной, сейчас рассматривают разные варианты, как можно побыстрее закончить работы. Об этом в программе «Простые вопросы» рассказал генеральный директор субподрядной организации Денис Рябухин. Однако все эти работы надо, прежде всего, согласовать с проектным институтом.

По словам гостя программы, в настоящее время как раз идет процесс согласования. И только потом можно говорить о сокращении сроков. В лучшем случае, одна полоса виадука будет открыта для транспорта в начале сентября. Открывать путепровод раньше не позволит технология проведения работ.

«Пока у нас не будет цельного конструктива, то есть пока не будут поставлены все балки, которые между собой соединяются, армируются, бетонируются, а сверху еще заливается фибробетон, открывать виадук будет нельзя. Это просто будет небезопасно», – заключает гендиректор.

В интервью обсудили и нашумевший видеоролик, на котором показано, как китайцы за 48 часов полностью меняют мостовой переход. В адрес ремонтников звучали упреки в неумении выполнять такие работы оперативно

«Да, я посмотрел это видео. Есть разница – у них полностью меняется конструкция. Они загнали туда тяжелую технику, все просто разобрали, кранами скинули балки. Потом заехал готовый конструктив, они его просто опустили на несущие конструкции и заасфальтировали. У нас технология другая. В этом и есть основная проблема – у нас меняется только часть балок виадука, а не все. Одна часть балок, которая не повреждена проходящими составами, остается. Ее мы будет усиливать. Вот эти балки при демонтаже надо сохранить. Поэтому мы не можем загнать туда тяжелую технику и все снести. У нас идет ручной труд», – объясняет Денис Рябухин.

Почему не получилось сделать временный объезд, пока будет ремонтироваться виадук, об этом в видео.

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#Простые вопросы #строительство

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Комментарии
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  • Лелик и Болик

    Лелик и Болик
    2 часа назад

    Однако все эти предложения администрации надо было давным давно согласовывать с проектным институтом. Тише едешь, безопаснее будет.

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