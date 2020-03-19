В провинции Хэйлунцзян зарегистрирован один случай заболевания коронавирусом

В соседней с Россией китайской провинции Хэйлунцзян за минувшие сутки зарегистрирован один случай заболевания коронавирусом, сообщает Комитет по гигиене и здравоохранению китайской провинции. В последний раз заболевание коронавирусом зафиксировали в Хэйлунцзяне 11 марта.

По данным на 18 марта 24:00 по пекинскому времени, в Харбине госпитализирован заболевший коронавирусом, приехавший из-за рубежа. При этом за минувшие сутки один человек излечился от заболевания.

Всего в Харбине на данный момент в больницах проходят лечение 5 человек, в Цицикаре 1, в Дацине 1, в Шуанъяшане 1, в Хэйхэ 1 и районе Большой Хинган 1 человек. Всего заболевших по провинции – 10.

В общей сложности с начала вспышки заболевания в Хэйлунцзяне зарегистрировано 483 заболевших, 460 излечились и выписались из больниц, 13 скончались.

Под наблюдениями медиков остаются 167 пациентов, которые контактировали с заболевшими. Всего в больницы провинции с симптомами, похожими на заболевание, обращался 1 381 человек.

Всего в Китае по данным на 19 марта зарегистрировано 7 438 случаев заболевания, сообщает biang.ru.