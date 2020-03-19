Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19марта
Предыдущая новость
сегодня, 20:58 0

В провинции Хэйлунцзян зарегистрирован один случай заболевания коронавирусом

В провинции Хэйлунцзян зарегистрирован один случай заболевания коронавирусом
Фото: pixabay.com

В соседней с Россией китайской провинции Хэйлунцзян за минувшие сутки зарегистрирован один случай заболевания коронавирусом, сообщает Комитет по гигиене и здравоохранению китайской провинции. В последний раз заболевание коронавирусом зафиксировали в Хэйлунцзяне 11 марта.

По данным на 18 марта 24:00 по пекинскому времени, в Харбине госпитализирован заболевший коронавирусом, приехавший из-за рубежа. При этом за минувшие сутки один человек излечился от заболевания.

Всего в Харбине на данный момент в больницах проходят лечение 5 человек, в Цицикаре 1, в Дацине 1, в Шуанъяшане 1, в Хэйхэ 1 и районе Большой Хинган 1 человек. Всего заболевших по провинции – 10.

В общей сложности с начала вспышки заболевания в Хэйлунцзяне зарегистрировано 483 заболевших, 460 излечились и выписались из больниц, 13 скончались.

Под наблюдениями медиков остаются 167 пациентов, которые контактировали с заболевшими. Всего в больницы провинции с симптомами, похожими на заболевание, обращался 1 381 человек.

Всего в Китае по данным на 19 марта зарегистрировано 7 438 случаев заболевания, сообщает biang.ru.

Просмотров всего: 181

#здоровье #Китай #коронавирус

распечатать


Коронавирус

Амурская лаборатория Роспотребнадзора провела более 1,5 тысячи тестов на коронавирус (фото)
Коронавирус 6

В Москве от коронавируса умерла первая пациентка

Общество 6

О продуктах и мусоре: амурский Роспотребнадзор рассказал, как пережить домашний карантин
Власть

Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь