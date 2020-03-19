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Амурская лаборатория Роспотребнадзора провела более 1,5 тысячи тестов на коронавирус (фото)

Амурская лаборатория Роспотребнадзора провела более 1,5 тысячи тестов на коронавирус (фото)
Фото: www.amurobl.ru

Амурское управление Роспотребнадзора заявило, что в регионе стабильно имеется необходимый запас тест-систем, которые позволяют выявить опасного возбудителя заболеваний. С начала февраля проведено более 1,5 тысячи исследований.

В Приамурье тесты на коронавирусную инфекцию делают в лаборатории управления. Весь штат испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» прошел необходимое обучение, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Пробы берутся у граждан, прибывающих из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, лиц с наличием симптомов респираторной инфекции, приехавших из-за рубежа, – рассказала заместитель главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Екатерина Бурдинская. – Также обследуются люди, которые находились в контакте с теми, у кого подтвержден коронавирус или имеются подозрения. Исследования проводятся методом ПЦР. За прошедший период мы провели более 1,5 тысячи исследований. Тест достаточно сложный и состоит из нескольких этапов, но мы имеем возможность получить результат в день забора проб».

Екатерина Бурдинская подчеркивает, что в регионе всегда имеется достаточный запас тест-систем, регулярно поступают новые партии .

В Центре гигиены и эпидемиологии отмечают: обследованию подлежит именно определенный контингент. Тестировать человека, у которого просто есть желание, но отсутствуют всякие показания, нецелесообразно.

Если же существует та или иная симптоматика или гражданин был в контакте с лицами с подозрением на инфекцию, то в таком случае нужно обратиться за медицинской помощью к врачу. Доктор, собрав эпиданамнез, установит, нужно ли обследоваться.

Как сообщало Амур.инфо, сначала тесты на коронавирус делали в новосибирском государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». По сведениям Роспотребнадзора, там были изучены анализы 187 человек. Сейчас исследования на коронавирус проводятся в Амурской области.

18 марта журналистам сообщили, что всего на новую инфекцию в Приамурье было обследовано 804 человека. У всех людей с признаками заболевания выявлен другой патоген: грипп А, грипп В, парагриппы, аденовирусные инфекции.

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#коронавирус #медицина

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