В Белогорске полиция ищет свидетелей преступления

Сотрудники отдела уголовного розыска МО МВД России «Белогорский» устанавливают личности и местонахождение двух девушек, которые могут помочь в раскрытии преступления. Полицейские предполагают, что они могут быть свидетелями кражи телефона.

21 февраля 2020 года в полицию Белогорска обратилась местная жительница, которая сообщила, что в кафе, расположенном на улице Ленина, у нее похитили сотовый телефон, который она оставила в уборной.

Оперативники, изучив записи с камер видеонаблюдения, установили, что свидетелями преступления могут быть две девушки.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба).

Сотрудники полиции просят данных девушек, а также граждан, которым что-либо известно о данном происшествии, обратиться в МО МВД России «Белогорский» или по телефонам: 8 (41641) 2-07-53, 02 (102 – с мобильного), телефон доверия МО МВД России «Белогорский» – 8 (41641) 2-32-29.