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Источник: начальником управления МВД по Амурской области назначен Константин Носков

Источник: начальником управления МВД по Амурской области назначен Константин Носков

В распоряжении Амур.инфо оказалась копия приказа президента о назначении начальника Амурского управления МВД. Главным полицейским области стал генерал-майор полиции Константин Носков.

Назначение произошло в соответствии с указом президента № 189 от 18 марта 2020 года. До Амурской области Константин Носков служил заместителем начальника ГУ МВД России по Челябинской области.

Амурское управление МВД пока не дает официальный комментарий по этому назначению и обещает предоставить информацию в ближайшее время.

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#российская власть

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