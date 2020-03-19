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19марта
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сегодня, 18:19 8

В Москве от коронавируса умерла первая пациентка

В Москве от коронавируса умерла первая пациентка
Фото: pixabay.com

Обновлено: 20:40

Московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией 19 марта сообщил о первом случае летального исхода от заражения коронавирусом. В столице умерла 79-летняя пациентка. Уточняется, что у женщины был целый ряд хронических заболеваний.

«Пациентка 79 лет была госпитализирована 13 марта, но по личному настоянию родственников с 14 марта перешла на лечение в частную медицинскую организацию. После получения положительного результата анализа на коронавирусную инфекцию была незамедлительно переведена в инфекционную больницу № 2», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что женщина получала комплексную интенсивную терапию в реанимации, находилась в изолированном боксе, однако спасти ее не удалось, сообщают «Известия». В настоящее время все ее близкие находятся под наблюдением медиков. Ни у кого из ее круга контактов нет тяжелых симптомов заболевания.

Позже источники издания сообщили, что первая россиянка, скончавшаяся в Москве, у которой была подтверждена коронавирусная инфекция, оказалась профессором кафедры финансового менеджмента РГУ нефти и газа Валентиной Зубаревой.

По информации ТАСС, она умерла в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии – пациентка страдала сахарным диабетом, артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца, атеросклерозом коронарных сосудов и аорты, хронической легочной гипертензией, мочекаменной и цереброваскулярной болезнью. Кроме того, ранее Валентина Зубарева перенесла стентирование коронарных артерий.

Бригада скорой помощи, а также дежурные врачи из городской клинической больницы № 7, которые госпитализировали инфицированную, были отправлены на карантин до 28 числа. У них взяли анализы на коронавирус, результаты будут известны позднее. На момент госпитализации сотрудники медучреждения не подозревали, что женщина больна коронавирусной инфекцией, списывая симптомы на обыкновенную пневмонию. О положительном результате они узнали спустя несколько дней.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что поводов для паники в связи с распространением инфекции нет. Он подчеркнул, что страна имеет существенный опыт в борьбе с эпидемиями и сможет справиться с угрозой.

К настоящему моменту в России зарегистрированы 147 случаев заболевания коронавирусом, большинство зараженных – в Москве.

Вспышка вируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую пневмонию COVID-19, была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.

По данным Worldometer на 6:30 по московскому времени 19 марта, в мире заболели 219 240 человек, вылечились 85 745 пациентов, умерли 8 967.

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#здоровье #коронавирус #медицина

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Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • Моя любовь

    Моя любовь
    3 часа назад

    Интересно было бы узнать, где эта 79-летняя женщина подхватила эту инфекцию? Не думаю, что она заядлая посетительница концертов, спортивных матчей и гиппермаркетов.

  • Митхун Чакраборти

    Митхун Чакраборти
    3 часа назад

    Я испугался - думал Терешкова. Богоматерь наша космическая.

    Но, тем не менее, соболезнования.

  • neverstop

    neverstop
    2 часа назад

    Да она умерла от сопутствующих заболеваний, а не от короны

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Если бы огласили весь букет заболеваний, то, думаю, там и без коронавируса хватило бы на два раза умереть.

  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    У неё оторвались тромбы в кровеносной системе легких... хотя, коронавирус поражает в первую очередь как раз дыхательную систему и именно легкие.

  • Kotik0028

    Kotik0028
    1 час назад

    И да, сахар кончился, ди Обед остался.Жрать нечего. И как навальнята говорят -"Вы все врете"

  • Дмитрий_Sv

    Дмитрий_Sv
    53 минуты назад

    Амуринфо распространители фейков и паники

  • Дмитрий_Sv

    Дмитрий_Sv
    52 минуты назад

    И заголовок соответствующий выбрали

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