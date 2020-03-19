Девушка-карлик из амурского детдома не может получить жилье

Милана Николаева родилась в Свободном, ей сразу поставили диагноз «ахондроплазия» – укорочение верхних и нижних конечностей. Заболевание передалось девочке по наследству. Родители отказались от нее в роддоме, и ребенок оказался в детдоме в Амурской области.

Теперь у 26-летней девушки аномально низкий рост – 130 сантиметров. Мила сумела справиться с комплексами, приехала в Челябинск, получила высшее образование. Кроме того, нашла для себя большое дело – кормит на улице бездомных. При этом своего жилья у девушки нет, потому что она не может получить квартиру от государства как сирота. Интервью с бывшей амурчанкой опубликовал челябинский портал «74.ru».

Вопросы о своем росте Милана стала задавать воспитателям в восемь лет.

«Я не знаю причины, почему родители отказались от меня, – говорит девушка. – Бывало, утром просыпаешься, смотришь на улицу – там мамочка с ребенком идет, а я слежу за этим из окна детского дома. Я стала замечать, что люди на меня реагируют, смотрят как-то по-другому. Воспитатели успокаивали, говорили, мол, все люди разные. Потом, в 13 лет, я стала уже все понимать и начала думать, как бы вырасти. В шестом классе в Благовещенске мне сделали несколько операций, благодаря которым я выросла со 120 до 130 сантиметров».

Милана уточняет, что кости ей вытягивали специальными аппаратами, в больнице она лежала полгода. Потом окончила школу, педагогический колледж по специальности «техник-программист» и поехала поступать в Челябинский пединститут.

«Здесь я оказалась благодаря студенческим отрядам, и мне приглянулся этот город. Я поступила на специальность "информационные технологии в образовании", в народе это называют инженер-программист. Отучилась и сейчас снова поступила в этот же вуз в магистратуру на физмат», – продолжает Милана.

Девушка хочет быть преподавателем информатики, а пока идет работать туда, куда позовут. Говорит, что в лоб с дискриминацией от работодателей пока не сталкивалась.

Маленькая девушка нашла себя в большом деле – вместе с волонтерами команды «Жизнь» она кормит на улице бездомных.

«Волонтерской деятельностью я занимаюсь уже на протяжении восьми лет. Почему? Ну, просто мне это интересно, меня это увлекает, и потом – доброе дело никогда не будет лишним. Сперва я думала, будут ли ко мне вообще подходить, когда я буду еду подавать. И меня очень удивило, что люди нейтральны, никак не реагируют. Теперь я считаю, что в человеке не важна внешность, важно его поведение, отношение к миру», – объясняет девушка.

Но с трудностями бывшей амурчанке все же приходится сталкиваться. Сейчас она вынуждена тратить почти всю свою пенсию на оплату съемной квартиры. От государства как сирота девушка не может получить жилье.

«Пока я училась, мне было положено общежитие, но дальше бы я не хотела жить в общежитии, – делится она. – Сами понимаете, человек я специфичной категории – как минимум там кран выше, который не будут под меня подстраивать. В квартире, которую я снимаю, тоже ничего нельзя менять. Я, как могу, так и мобилизую свою среду: варю в мультиварке на стуле, например. Гораздо удобней было бы, если есть такая возможность, получить свою квартиру и адаптировать ее под себя».

По словам Миланы, по поводу квартиры она обращалась в органы опеки, соцзащиту, жилищный фонд, но везде получала отказ. Правда, все на словах, до бумаг дело не дошло.

В министерствое социальных отношений Челябинской области изданию сообщили, что Милана Николаева не состоит в списке подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для рассмотрения вопроса о включении в список девушке посоветовали обратиться в управление социальной защиты населения по месту регистрации с пакетом документов.

Милана не отчаивается и строит планы на будущее, верит, что у нее будут и своя квартира, и семья.