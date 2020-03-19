Резидентов ТОР «Белогорск» на три года освободили от уплаты земельного налога

Фото: администрация Белогорска

Депутаты Белогорска утвердили налоговые льготы для резидентов ТОР «Белогорск». Вопрос о внесении изменений в положение «О земельном налоге на территории муниципального образования» рассмотрели на очередном заседании горсовета 19 марта.

«Действующая редакция освобождает резидентов ТОР от уплаты земельного налога с момента возникновения статуса резидента, – выступила с докладом начальник отдела экономического развития и инвестиций Ольга Петровская. – Эта льгота оказалась неактуальной и невостребованной резидентами в связи с отсутствием оснований. До настоящего времени у зарегистрированных резидентов не было в собственности земельных участков. Предложенная редакция предлагает возникновение льготы по уплате земельного налога сроком на 3 года с месяца возникновения у резидентов ТОР права собственности на земельный участок. Напомню, что освобождение резидентов ТОР от уплаты земельного налога сроком на 3 налоговых периода предусмотрено трехсторонним соглашением о создании ТОР “Белогорск”, заключенным между Минвостокразвития, правительством области и администрацией Белогорска в 2015 году».

Вторая правка – освобождение от уплаты земельного налога сроком на 3 налоговых периода в отношении АО «Корпорация развития Дальнего Востока» и ее дочерней организации УК «Амурская», наделенной полномочиями по управлению территориями опережающего социально-экономического развития. Предложение поступило от полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева, а также это поручение губернатора Амурской области Василия Орлова.

«Администрация Белогорска безвозмездно на праве собственности передала Корпорации развития Дальнего Востока 7 земельных участков общей площадью 12,1 гектара, в соответствии с условиями соглашения о создании на территории Белогорска территории опережающего социально-экономического развития “Белогорск”, – добавила Ольга Петровская. – В том числе, участки для строительства объекта энергетической инфраструктуры ООО “МЭЗ “Амурский”, для передачи резидентам ООО “Амурэкоресурс”, ООО “Беллеспром”, ООО “Крепость”, ООО “Международное деловое единство”. Сумма выпадающих доходов бюджета Белогорска по земельному налогу в результате установления налоговой льготы составят почти 600 тысяч рублей в год. Однако напомню, что льгота носит временный характер, сроком на 3 года».

Вместе с тем для компенсации выпадающих доходов из городского бюджета муниципалитет обратился с письмом в министерство финансов Амурской области с просьбой предусмотреть сумму выпадающих доходов в результате предоставления льготы на земельный налог в виде дотации бюджету Белогорска на выравнивание бюджетной обеспеченности, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.