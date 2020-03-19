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сегодня, 17:44 0

В России появится новый документ на автомобиль

В России появится новый документ на автомобиль
Фото: pixabay.com

31 марта 2020 года в России появится новый автомобильный документ – «этикетка энергоэффективности». Согласно ГОСТу, она войдет в состав сопроводительных документов на автомобиль наряду с ПТС, сервисной книжкой и руководством по эксплуатации.

Новый документ должен информировать потребителя о классе энергоэффективности транспортного средства (от G до A++ в зависимости от «чистоты» выхлопа). Автопроизводители будут выдавать эти «этикетки» на добровольной основе, а их наличие не повлияет на стоимость машин.

Кроме класса энергоэффективности, «этикетка» будет содержать конкретные показатели расхода топлива (бензина, дизельного топлива, нефтяного или природного газа) автомобиля на 100 километров пути и объема выбросов углекислого газа в атмосферу. Покупатели электромобилей, в свою очередь, смогут узнавать из нее объем потребляемой транспортом электроэнергии и запас хода на одном заряде батареи.

Предполагается, что ввод такого документа будет стимулировать автопроизводителей к выпуску, а потребителей – к покупке энергоэффективных транспортных средств, а также уменьшит влияние человека на климат и окружающую среду, пишут «Автоновости дня».

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#транспорт

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