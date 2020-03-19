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Жителей Белогорска спросят о телефонах в школе, нелегальном алкоголе и пешеходной улице

Жителей Белогорска спросят о телефонах в школе, нелегальном алкоголе и пешеходной улице
Фото: администрация Белогорска

Депутаты Белогорска приняли единогласное решение о проведении на территории города народного голосования 22 апреля. Оно состоится в день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.

«Опрос граждан на территории Белогорска будет проводиться с 8.00 до 20.00 в день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, – рассказала замглавы по вопросам местного самоуправления Марина Сабуцкая. – Народное голосование состоится на 28 участках, границы которых совпадают с границами избирательных участков».

В опросный лист включены три вопроса. Первый касается запрета использования мобильных телефонов в школах Белогорска во время уроков. Второй – о готовности белогорцев помогать городу избавиться от незаконного алкоголя, сообщая о фактах его незаконной продажи. Третий вопрос – о необходимости создания на территории города пешеходной улицы.

Ответы горожан на предложенные вопросы могут быть как положительными, так и отрицательными, также у белогорцев будет возможность предложить свой вариант ответа. Заслушав доклад, депутаты проголосовали за опросный лист. В него включены следующие вопросы:

1. Как Вы считаете, надо ли запретить использование мобильных телефонов в школах ВО ВРЕМЯ уроков?

– Да

– Нет

– Затрудняюсь ответить

2. Городу переданы полномочия по контролю за розничной продажей алкоголя. Готовы ли Вы помогать городу избавиться от незаконного алкоголя и сообщать о фактах его незаконной продажи для изъятия и наказания виновных?

– Да, готов помогать городу и сообщать

– Да, с этим надо бороться, но сообщать не готов

– Нет, пусть торгуют алкоголем, где хотят

3. В Белогорске нет пешеходной улицы. Какую улицу (участок улицы), по вашему мнению, можно сделать пешеходной?

– ул. Скорикова (от ул. Ленина до ул. Кирова)

– Другая (указать)

– Нет такой улицы в Белогорске

– Не нужна такая улица в Белогорске

Народное голосование в Белогорске станет пятым по счету, информирует пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска #Белогорск

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