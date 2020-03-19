Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:35 0

В Благовещенске участники войны смогут бесплатно ездить на такси

В Благовещенске участники войны смогут бесплатно ездить на такси
Фото: pixabay.com

На территории Благовещенска организована перевозка участников Великой Отечественной войны легковым такси. Услуга будет предоставляться в течение 2020 года.

В льготную категорию граждан, имеющих право бесплатного проезда, вошли не только ветераны, но и труженики тыла, узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, вдовы погибших. Об этом сообщает Центр развития молодежных и общественных инициатив «Выбор».

Заказать бесплатное легковое такси можно по телефону: 8 914-598-99-03. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – с 9:00 –до 20:00. Суббота, воскресенье – с 10:00 до 18:00.

Просмотров всего: 42

#память #транспорт

распечатать


Происшествия

На трассе в Приамурье столкнулись грузовой и легковой автомобили (видео)
Общество

В Амурской области введут ограничение на движение большегрузов
Общество

Амурская область оказалась в лидерах по исправлению дорожных дефектов
Общество

В Благовещенске ограничили проезд на улице Пионерской
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь