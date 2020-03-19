В Благовещенске участники войны смогут бесплатно ездить на такси

На территории Благовещенска организована перевозка участников Великой Отечественной войны легковым такси. Услуга будет предоставляться в течение 2020 года.

В льготную категорию граждан, имеющих право бесплатного проезда, вошли не только ветераны, но и труженики тыла, узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, вдовы погибших. Об этом сообщает Центр развития молодежных и общественных инициатив «Выбор».

Заказать бесплатное легковое такси можно по телефону: 8 914-598-99-03. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – с 9:00 –до 20:00. Суббота, воскресенье – с 10:00 до 18:00.