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сегодня, 17:14 0

Теплый пятничный день: прогноз погоды в Приамурье на 20 марта

Теплый пятничный день: прогноз погоды в Приамурье на 20 марта
Фото: www.goodfon.ru/

20 марта в Амурской области ожидается переменная облачность. Местами на севере выпадут осадки в виде снега и мокрого снега, на юге – без существенных осадков. Будет дуть северный, северо-западный умеренный ветер.

Температура ночью на севере региона составит минус 8…13, на северо-востоке – минус 15-20, на юге – минус 6-11, местами будет около минус 15 градусов. Днем на севере термометры покажут от минус 1 до плюс 4, на юге будет плюс 2…7.

В Благовещенске ночью ожидается переменная облачность, днем будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер подует с северо-запада, запада со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура ночью составит минус 7…9, днем термометры покажут плюс 4…6, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.

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#погода

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