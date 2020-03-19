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В Благовещенске дом, где обвалился кирпич, отремонтируют в 2 этапа

В Благовещенске дом, где обвалился кирпич, отремонтируют в 2 этапа
Фото: администрация Благовещенска

В Благовещенске 19 марта на комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством мэра обсудили состояние дома № 4/2 на улице Нагорной, где недавно обрушилась кирпичная кладка. На заседание был приглашен и. о. генерального директора амурского Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Дмитрий Шоплик.

В 5-этажном доме 18 марта частично обрушился фронтон в районе одной из квартир, где проживала семья с 4 детьми. Жильцов временно переселили в маневренный фонд. 19 марта на объекте проходила строительная экспертиза. Официальное заключение специалистов будет готово к началу следующей недели.

«Согласно предварительному заключению, серьезных нарушений, влияющих на целостность строения и помещений – нет. Часть обвалившегося фасадного кирпича не влияет на несущие способности здания – это самое главное. На основании заключения экспертов будет принято решение о мероприятиях по восстановлению конструкций. Планируется провести частичный демонтаж и работы по восстановлению обрушенного фронтона. Также будет отремонтирована система водоотведения – так называемый водосток, из-за которого, по предварительной информации, и подмокал кирпич. Объем работы сравнительно небольшой. Технически его можно сделать в течение полутора недель. Также будем ждать заключение и проектное решение по узловым соединениям, в течение двух недель этот вопрос мы должны решить», – прокомментировал первый заместитель мэра Олег Имамеев.

Запланирован и второй, более масштабный этап ремонта проблемного дома. На комиссии было принято решение обратиться в министерство ЖКХ для того, чтобы Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области скорректировал график работы и приступил к ремонту пятиэтажки уже в этом году, сообщает пресс-служба мэрии.

«Планируется провести работы не только по ремонту кровли, но и по ремонту фасада этого здания. При этом Фонду необходимо подготовиться к этим работам, потому что это не простой процесс: должны пройти конкурсы, необходимо разработать документацию и так далее», – рассказала мэр города Благовещенска Валентина Калита.

Также мэр отметила, что многое зависит от помощи самих жителей. На сегодняшний день в доме нет управляющей компании. 25 марта состоится собрание жильцов.

«Нам бы хотелось, чтобы все жители пришли на собрание, выбрали управляющую компанию, и тогда вместе с управляющей компанией мы будем помогать осуществлять ремонтные работы, которые необходимо провести оперативно», – подчеркнула Валентина Сергеевна.

Между тем ситуацией с обрушением части стены заинтересовалась городская прокуратура.

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