В Благовещенске дом, где обвалился кирпич, отремонтируют в 2 этапа
В Благовещенске 19 марта на комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством мэра обсудили состояние дома № 4/2 на улице Нагорной, где недавно обрушилась кирпичная кладка. На заседание был приглашен и. о. генерального директора амурского Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Дмитрий Шоплик.
В 5-этажном доме 18 марта частично обрушился фронтон в районе одной из квартир, где проживала семья с 4 детьми. Жильцов временно переселили в маневренный фонд. 19 марта на объекте проходила строительная экспертиза. Официальное заключение специалистов будет готово к началу следующей недели.
«Согласно предварительному заключению, серьезных нарушений, влияющих на целостность строения и помещений – нет. Часть обвалившегося фасадного кирпича не влияет на несущие способности здания – это самое главное. На основании заключения экспертов будет принято решение о мероприятиях по восстановлению конструкций. Планируется провести частичный демонтаж и работы по восстановлению обрушенного фронтона. Также будет отремонтирована система водоотведения – так называемый водосток, из-за которого, по предварительной информации, и подмокал кирпич. Объем работы сравнительно небольшой. Технически его можно сделать в течение полутора недель. Также будем ждать заключение и проектное решение по узловым соединениям, в течение двух недель этот вопрос мы должны решить», – прокомментировал первый заместитель мэра Олег Имамеев.
Запланирован и второй, более масштабный этап ремонта проблемного дома. На комиссии было принято решение обратиться в министерство ЖКХ для того, чтобы Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области скорректировал график работы и приступил к ремонту пятиэтажки уже в этом году, сообщает пресс-служба мэрии.
«Планируется провести работы не только по ремонту кровли, но и по ремонту фасада этого здания. При этом Фонду необходимо подготовиться к этим работам, потому что это не простой процесс: должны пройти конкурсы, необходимо разработать документацию и так далее», – рассказала мэр города Благовещенска Валентина Калита.
Также мэр отметила, что многое зависит от помощи самих жителей. На сегодняшний день в доме нет управляющей компании. 25 марта состоится собрание жильцов.
«Нам бы хотелось, чтобы все жители пришли на собрание, выбрали управляющую компанию, и тогда вместе с управляющей компанией мы будем помогать осуществлять ремонтные работы, которые необходимо провести оперативно», – подчеркнула Валентина Сергеевна.
Между тем ситуацией с обрушением части стены заинтересовалась городская прокуратура.
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