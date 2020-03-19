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На водозаборе «Амурский» в Благовещенске прошли профилактические работы

На водозаборе «Амурский» в Благовещенске прошли профилактические работы

На водозаборе «Амурский» в Благовещенске провели работы по осмотру и очистке водоприемных оголовков, при помощи которых производится забор воды из реки Амур. Мероприятие плановое и проводится каждый год. В летний период при большом уровне воды проводить работы невозможно, техника в воде работать не может.

«Профилактические работы состоят из двух этапов. Сначала мы исследуем техническое состояние водоприемных оголовков, затем обследуем пропускную способность самотечных линий водовода. Во время проведения работ происходило поочередное отключение самотечных линий для их очистки. Убирали с решеток мусор природного характера: листву, ветки», – рассказал начальник водозабора «Амурский» ООО «Амурские коммунальные системы» (АКС) Владимир Перепелица.

В профилактических работах участвовали специалисты водозабора «Амурский», 4 единицы техники: УАЗ, баровая установка, экскаватор KOBELCO, гидромолот. Визуальный осмотр оголовок не выявил неполадок. Поочередное отключение самотечных линий водовода показало, что они исправны и работают в соответствии с пропускной способностью трубы, пишет пресс-служба АКС.

Фото, видео пресс-службы АКС

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#жизнь

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