Женщина оказалась в толпе без одежды и прикрыла наготу большим раком

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Британская писательница Анбара Салам рассказала о нелепом случае, в результате которого она голой оказалась в толпе. Ей пришлось прикрыть наготу большим надувным раком. Она рассказала об этом в Твиттере, чтобы отвлечь читателей, переживающих из-за коронавируса.

По словам писательницы, недоразумение случилось несколько лет назад во время посещения спа в Германии. Она разделась и пошла в сауну, но перепутала выходы и оказалась на пожарной лестнице. Дверь захлопнулась за ее спиной, и она не смогла вернуться.

Голая женщина несколько минут безуспешно кричала и колотила в дверь, потом в слезах побежала на другой этаж и принялась стучать в другую дверь. Ее снова никто не услышал. В итоге писательница нашла служебный лифт и попыталась привести его в движение. По всей вероятности, это привлекло внимание персонала, потому что из громкоговорителя раздалось объявление на немецком языке. Женщина догадывалась, что речь идет о ней, но не понимала ни слова.

«В итоге дверь лифта открылась, – рассказывает писательница. — Передо мной стоял сотрудник спа. Он был настолько одет, насколько это вообще возможно. И для меня у него полотенца не было. Он произнес что-то по-немецки, я заплакала, он вздохнул и жестами показал, чтобы я следовала за ним. Я пошла, по-прежнему пытаясь прикрыть этой тряпочкой то одно, то другое место».

Оказалось, что с пожарной лестницы невозможно вернуться в спа. Нужно выйти на улицу, пройти через стоящую возле здания очередь, добраться до главного входа и пройти через ресепшен.

«Я достигла своего предела. Время замедлилось, стала слышна музыка сфер. Я перестала плакать, отбросила полотенце, расправила плечи и пошла за ним. Мы шли по улице мимо людей, паркующих свои автомобили и стоящих в очереди со своими семьями. Они что-то говорили и показывали пальцами, но я не слышала. Я превзошла стыд и чувствовала себя неприкосновенной», – вспоминает женщина.

Перед ресепшеном оказалось столько людей, что сотруднику спа пришлось кричать, чтобы их пропустили. «Он начал объяснять (я так понимаю) ситуацию пожилой женщине на ресепшен. Это заняло целые минуты. И тогда она протягивает мне надувную игрушку для бассейна. В форме рака. Я беру, и его клешни оказываются у меня на груди», – продолжила она.

После небольшой задержки, связанной с тем, что женщина на ресепшен все еще надеялась увидеть документы обнаженной посетительницы и не сразу поняла, что это невозможно, ее пропустили, сообщает «Лента.ру».

История закончилась благополучно. Писательнице наконец удалось одеться, и она побежала к любовнику, который ждал ее в кафе и возмущался, что она задерживается.