Информация о росте цен и дефиците продуктов в Благовещенске не подтвердилась

Сотрудники Амурского управления Федеральной антимонопольной службы России начали проверять крупные торговые сети Благовещенска. Контролирующие органы убедились, что дефицита на продукты питания в магазинах нет, резких скачков цен на товары первой необходимости также не было отмечено.

«18 марта, сотрудники антимонопольного ведомства осуществили фиксацию розничных цен на отдельные позиции продовольственных товаров первой необходимости, – прокомментировала ситуацию начальник отдела товарных рынков и рекламы Амурского УФАС России Юлия Николаева. – Предпосылок для паники в настоящий момент нет. В целом, как и прежде, нами осуществляется еженедельный мониторинг розничных цен в крупнейших торговых сетях региона. При обнаружении фактов необоснованного роста цен, амурское УФАС России будет принимать меры в рамках своей компетенции».

Центральный аппарат ФАС России просит всех представителей органов власти, бизнеса и экспертов рынка воздержаться от громких заявлений, связанных с прогнозами цен или возможным дефицитом тех или иных товаров. По мнению ФАС России, ценовые прогнозы являются недопустимыми.

Правительство Амурской области также сообщило, что ситуацию с ценами ежедневно мониторит министерство экономического развития и внешних связей.

«Ситуация у нас нормальная, запасы в магазинах составляют от 10 до 14 дней, запасы в оптовых сетях – до двух месяцев для работы в текущем режиме, – сообщила заместитель министра Татьяна Величко. – Более того, продолжаются поставки, отгружается продукция, и в плановом режиме поступает груз на территорию Амурской области. Бояться совершенно нечего, заводы работают в плановом режиме. (…) Отгрузка товаров осуществляется в плановом режиме как на РЖД, так и на автомобильные платформы».

Специалисты минэкономразвития зафиксировали небольшие всплески покупательной активности, но они были ожидаемы с учетом того, что ситуация активно нагнетается в социальных сетях.

«Мы ожидали всплеск, предупредили торговые сети, чтобы оперативно наполняли полочное пространство, чтобы всем всего хватало, и чтобы люди не боялись. Ситуацию с ценами мы также держим на контроле. По торговым сетям в настоящее время никаких повышений нет, мы в ежедневном режиме передаем информацию на федеральный уровень. Минпромторг настроен очень категорично принимать жесткие меры по отношению к тем субъектам бизнеса, которые захотят злоупотребить ситуацией», – отметила замминистра.

В министерстве напомнили, что ситуация с резким повышением спроса на продовольствие в Амурской области происходит не первый раз. По опыту прошлых лет дефицита продуктов регион не испытывает, а амурчане, поддавшись панике, совершают необоснованные покупки, порой по завышенным ценам.