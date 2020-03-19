Строящийся храм-часовню в Новинке увенчали купол и кресты

Строящийся храм-часовню в честь Явления Божией Матери на Амуре 1900 года в селе Новинка Благовещенского района увенчали купол и кресты. В течение нескольких часов рабочие провели все необходимые работы по установке конструкции.

Это первая церковь, которая строится в честь исторического события, сообщает пресс-служба Благовещенской епархии.

Храм-часовня в честь Явления Божией Матери на Амуре 1900 года строят друзья архиепископа Лукиана к 55-летию архипастыря. Строение также возводится «в знак благодарности за труды и служение в Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

Строящаяся церковь располагается на территории архиерейского дома. Посещения церкви будут доступны узкому кругу людей. Территория архиерейского дома, на которой строится храм-часовня является частной собственностью. В дальнейшем у архиепископа есть планы обустройства этого места.