В Приамурье начали выдавать разрешения на весеннюю охоту

В Амурской области началась выдача разрешений на весеннюю охоту. В этом году на юге региона она стартует 18 апреля, в северных районах области – 1 мая.

С 2019 года охота на водоплавающую дичь в Амурской области проводится по двум зонам – южной и северной. К югу относятся территории Архаринского, Белогорского, Благовещенского, Бурейского, Завитинского, Ивановского, Константиновского, Михайловского, Октябрьского, Ромненского, Серышевского, Свободненского и Тамбовского районов. Остальные территории вошли в северную зону.

На юге области охота на водоплавающую дичь откроется в субботу, 18 апреля, и продлится десять дней, до 27 апреля. Добыть можно будет белолобых гусей и гуменников. Охота на уток в южной зоне запрещена.

На севере области сезон стартует позже — 1 мая. Здесь, помимо гусей, разрешено добывать селезней уток.

По опыту прошлых лет специалисты ожидают возвращения гусей в Приамурье после 20 марта. На сегодняшний день уже заметили первых аистов, журавлей и цапель.

Кроме этого, с 25 апреля на севере области — в Селемджинском, Сковородинском, Тындинском и Зейском районах — откроется сезон охоты на глухаря на току, сообщает амурское охотуправление.