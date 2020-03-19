На трассе в Приамурье столкнулись грузовой и легковой автомобили (видео)

Фото: кадр видео

19 марта в социальных сетях появились видео с места ДТП в Амурской области. Столкнулись легковушка и большегрузный автомобиль. Происшествие прокомментировали в управлении ГИБДД по региону.

«Сегодня в 07:20 на автодороге в Архаринском районе произошло столкновение двух транспортных средств – Toyota ist и Volvo. Один человек получил травмы. Полицейскими устанавливаются подробности и обстоятельства произошедшего», – сказали ИА «Амур.инфо» в ведомстве. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ПРОИСШЕСТВИЯ ДТП КРИМИНАЛ БЛГ (@skaner28) 18 Мар 2020 в 8:52 PDT

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Александр Авдеев