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сегодня, 16:39 0

На трассе в Приамурье столкнулись грузовой и легковой автомобили (видео)

На трассе в Приамурье столкнулись грузовой и легковой автомобили (видео)
Фото: кадр видео

19 марта в социальных сетях появились видео с места ДТП в Амурской области. Столкнулись легковушка и большегрузный автомобиль. Происшествие прокомментировали в управлении ГИБДД по региону.

«Сегодня в 07:20 на автодороге в Архаринском районе произошло столкновение двух транспортных средств – Toyota ist и Volvo. Один человек получил травмы. Полицейскими устанавливаются подробности и обстоятельства произошедшего», – сказали ИА «Амур.инфо» в ведомстве.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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