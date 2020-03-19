Амурский биатлонист Ярослав Кузнецов стал абсолютным чемпионом Кубка Анны Богалий

Итоги подводились досрочно – по результатам четырёх этапов. Последний этап – пятый, который должен был пройти в Новосибирске, пришлось отменить в связи с эпидемией коронавируса, сообщает амурское минспорта.

«Теперь у Ярослава жёлтая майка лидера всего сезона, красная майка лидера в спринте, красная майка лидера в гонке преследования. И главное – хрустальный глобус чемпиона. В мае заслуженную награду спортсмену лично привезёт в Благовещенск двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий», – сообщает ведомство.