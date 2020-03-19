Обрушением части стены в благовещенской пятиэтажке заинтересовалась прокуратура

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Прокуратура Благовещенска проводит проверку по факту обрушения части кирпичной кладки с пятиэтажки по улице Нагорной в Благовещенске. Установлено, что из-за этого пострадала одна из квартир на пятом этаже.

В ходе поверки будет дана оценка исполнению законодательства в жилищно-коммунальной сфере. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба амурской прокуратуры.

Обрушение кирпичной кладки произошло 18 марта. На место выехала рабочая группа из представителей мэрии. Предварительно, ЧП случилось из-за постоянного намокания чердачных перекрытий. Сроки ремонта крыши было решено перенести на этот год. Решается вопрос с управляющей компанией, которая, как выяснилось, была лишена лицензии.

Семья, которая проживает в пострадавшей квартире, – а это 6 человек, из них четверо несовершеннолетних – временно переехала в жилье муниципального маневренного фонда. В целом, по версии мэрии, угрозы зданию нет, и отселение собственников других квартир не требуется.