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сегодня, 16:10 2

Обрушением части стены в благовещенской пятиэтажке заинтересовалась прокуратура

Обрушением части стены в благовещенской пятиэтажке заинтересовалась прокуратура
Фото: Амур.инфо

Прокуратура Благовещенска проводит проверку по факту обрушения части кирпичной кладки с пятиэтажки по улице Нагорной в Благовещенске. Установлено, что из-за этого пострадала одна из квартир на пятом этаже.

В ходе поверки будет дана оценка исполнению законодательства в жилищно-коммунальной сфере. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба амурской прокуратуры.

Обрушение кирпичной кладки произошло 18 марта. На место выехала рабочая группа из представителей мэрии. Предварительно, ЧП случилось из-за постоянного намокания чердачных перекрытий. Сроки ремонта крыши было решено перенести на этот год. Решается вопрос с управляющей компанией, которая, как выяснилось, была лишена лицензии.

Семья, которая проживает в пострадавшей квартире, – а это 6 человек, из них четверо несовершеннолетних – временно переехала в жилье муниципального маневренного фонда. В целом, по версии мэрии, угрозы зданию нет, и отселение собственников других квартир не требуется.

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Комментарии
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  • Лелик и Болик

    Лелик и Болик
    1 час назад

    Профессионально-"в целом по версии мэрии угрозы нет". А по результатам обследования специалистами?

  • АвтоГАД

    АвтоГАД
    48 минут назад

    Лелик и Болик

    Профессионально-"в целом по версии мэрии угрозы нет". А по результатам обследования специалистами?



    Ну а чо такого?! Подумаешь карниз валится. Перемычка подгнила немного - так она на раму оконную опирается. Как говорил один знакомый главспец: "Не ссы, ниже земли не упадёт!"

    ПС: чо за кладка мудацкая практически без перевязки кирпичей?

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