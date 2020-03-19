Жители Благовещенска уже восемь лет слышат «Эхо»

Эфир «Эха» за эти годы сильно менялся: исчезали старые программы и появляются новые. Неизменным остается одно – на этом радио практически ежедневно можно услышать интересных людей со всех уголков области, страны и даже мира, представляющих самые разные сферы жизни. Сохраняет радиостанция и главную фишку вещания – любой человек может позвонить в студию прямого эфира и озвучить свое мнение по волнующей его теме.

Главный редактор радиостанции Михаил Митрофанов рассказал Амур.инфо, что программа «Разворот» в благовещенском «Эхе» сохранилась по сей день, хоть и претерпела некоторые корректировки в сетке вещания.

«Сегодня у нас по разным причинам частично ушла из эфира программа "Разворот", сначала вечерний, а затем дневной – рассказал Михаил Митрофанов. – Это такая интерактивная программа, где мы предлагаем слушателям какую-нибудь интересную тему, и с ними обсуждаем. Люди нам звонят или пишут, получается такая обратная связь. Тем не менее "Развороты" остались, их можно услышать в утреннем эфире».

Сегодня в эфире «Эха Москвы в Благовещенске» пользуются популярностью сравнительно новые программы и авторские проекты. Среди богатого ассортимента вещания можно отметить географические истории «Планетяне», «Гостиную», «Окно в Китай», «На вкус и цвет». По средам «Бизнес-среда» с Борисом Белобородовым чередуется с программой «Время Че», в которой участвует Виктор Черемисин.

День выхода авторской программы Ивана Ющенко «Человек, который был Четвергом» по-прежнему не стоит сообщать дополнительно. Есть такие названия, в которых запутаться сложно. Также в четверг благовещенцы могут послушать «Амурские волны» – краеведческий сериал, который продолжается уже семь лет.

В пятницу можно понаслаждаться эфиром на музыкальную тематику – вниманию меломанов программы «Без ансамбля» или «Просто песня». А самые смелые благовещенцы накануне выходных в эфире «Эха» могут посетить «Кабинет психолога».

За восемь лет в студии благовещенского «Эха» побывало как минимум 5 тысяч человек, главный редактор честно признался, что радийщики давно сбились со счета.

«Каждый день к нам приходят по два гостя как минимум, и за это время их было бессчетное количество, – поделился тайнами эфирной статистики Михаил Митрофанов. – Наверное, больше пяти тысяч интервью мы провели. Сейчас всех и не вспомнишь. Из самых культовых, знаковых персон можно назвать уже ушедших от нас Евгения Евтушенко и Андрея Харитонова. У нас много было интересных гостей, всех не перечислишь, да и смысла в этом большого нет, я думаю. Забуду кого-нибудь, а коллективу будет обидно».

Кстати, чтобы стать гостем в студии «Эха Москвы в Благовещенске», совсем не обязательно в эту студию ехать (что очень не просто, пока идет ремонт путепровода на Загородной – студия находится в районе Плодопитомника). На вооружении мастеров микрофона есть современные коммуникации: телефон, интернет, скайп и прочие средства получения информации – 8 лет не прошли даром. Это позволяет выходить интервью не только в прямом эфире. Так радийщикам удается связаться со многими интересными людьми, которые живут в разных городах, разных странах или просто путешествуют.

Сейчас журналисты «Эха» запустили рубрику «Пандемия-2020». В новой программе рассказывают о том, как живут люди в условиях эпидемии в разных странах. Так, в эфире удалось наладить связь с Канадой и Германией. На очереди – Франция, Израиль, США и другие страны.

«Многие слушатели дружат с нами с первого года эфира "Эха", – вспоминает главред радиостанции. – Другие тоже подключились и уже несколько лет с нами. Скажу с гордостью, что многие слушатели благодарны за то, что есть такое радио. Как они сами нам говорят: "Эхо Москвы" – это единственное радио у нас, где люди могут высказывать свое мнение". Надеюсь, что так было, так есть и так будет дальше. От себя и коллег хочу поблагодарить всех, кто с нами был все эти 8 лет, кто сейчас остается с нами и кто планирует оставаться дальше на волне 101.5 FM. Всем желаю добра и здоровья. Мы будем вместе двигаться к нашему десятилетию».