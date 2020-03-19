Всероссийский конкурс «Дальний Восток мастеровой» пройдет в усадьбе купца Котельникова

В Благовещенске в июне пройдет IV Всероссийский конкурс народных мастеров «Дальний Восток мастеровой». Местом проведения станет усадьба Иннокентия Котельникова, филиал Амурского областного краеведческого музея имени Г. С. Новикова-Даурского.

К участию в конкурсе приглашаются мастера, художники, народные умельцы, молодые мастера из числа студентов профильных вузов, школ ремесел, с опытом работы в конкурсах в возрасте от 18 лет и старше.

Конкурс будет проводиться в форме открытого мероприятия в присутствии членов жюри, в состав которого входят представители Государственного Российского дома народного творчества имени В. Д. Поленова, специалисты в области декоративно-прикладного искусства из разных регионов.

Конкурсанты на протяжении 6 часов в режиме реального времени должны создавать работу, соответствующую конкурсной теме по предложенным номинациям: «Гончарство», «Глиняная игрушка», «Резьба по дереву», «Роспись по дереву», «Художественная обработка природных материалов», «Текстильная кукла», «Художественный войлок», «Художественный текстиль». В числе критериев оценки – техническая сложность и оригинальность идеи.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 апреля. Подробнее в блоге Культпросвет.

Конкурс состоится 26 июня в рамках XI Международного фестиваля «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства» в музейно-историческом комплексе «Усадьба Иннокентия Котельникова» по адресу: улица Краснофлотская, 131.

Организаторы IV Всероссийского конкурса народных мастеров «Дальний Восток мастеровой»: министерство культуры и национальной политики Амурской области, Амурский областной Дом народного творчества, Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова.