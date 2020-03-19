Ведущие здоровый образ жизни амурские сироты получат выплату на покупку жилья

В Амурской области с 2020 года сироты будут получать жилищные сертификаты на приобретение жилья. В регионе в списках получателей новой меры соцподдержки на 1 января текущего года числится более 900 человек из числа детей-сирот старше 25 лет.

В данном случае речь идет о тех сиротах, которые, по мнению специалистов, готовы к такой сложной процедуре, как самостоятельное приобретение жилья: это обязательно социализированные, то есть трудоустроенные, ведущие здоровый образ жизни, имеющие свои семьи амурчане. Ряд требований будет прописан в новом областном законе, который сейчас находится на обсуждении в региональном законодательном собрании. Свое решение депутаты планируют вынести 26 марта на очередной парламентской сессии.

«Проект закона затрагивает злободневную для области тему, связанную с предоставлением жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Проблема назревала на протяжении ряда лет. В некоторых муниципалитетах не могли освоить выделенные из бюджета деньги на приобретение квартир для данной категории амурчан, так как реальная цена квадратного метра превышала среднерыночную цену, установленную законом. Правительством области подготовлена схема решения острой проблемы в виде предоставления дополнительной меры социальной поддержки – выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, которые достигли 25-летнего возраста, на приобретение жилого помещения посредством сертификата», – прокомментировал инициативу председатель профильного комитета Андрей Рудь, отметив, что принятие проекта закона существенно повлияет на процесс предоставления жилых помещений детям-сиротам, а также на сокращение очереди.

Последнее подтверждает и опыт Приморского края, где такая форма соцподдержки уже узаконена. В 2019 году количество сирот, которые смогли обзавестись «квадратами», по сравнению с 2018 года увеличилось втрое – с 300 до 980 человек, сообщает пресс-служба заксобрания Приамурья.

В «пилотном» 2020 году предусматривается финансирование программы в размере 95 миллионов рублей – этих средств хватит на 50 первых в регионе социальных выплат, так называемых жилищных сертификатов. Если проект получит поддержку у самих детей-сирот, то финансирование будет увеличено в 2021 и 2022 годы. Чтобы закрыть сегодняшнюю очередь понадобится около двух миллиардов рублей.

Размер социальной выплаты будет рассчитываться исходя из 33 квадратных метров общей площади жилого помещения и установленной правительством области средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади по муниципальному образованию, на территории которого приобретается жилое помещение.

«При этом гражданин, используя средства социальной выплаты, сможет самостоятельно решать вопрос привлечения других средств: собственных накоплений, кредитных средств, средств материнского (семейного) капитала, в том числе и регионального. Что даст молодой семье, доказавшей свою состоятельность, успешно планирующей свой бюджет, учитывающей многие риски, возможность выбора квартиры по своим потребностям и желанию», – отмечает министр соцзащиты населения области Наталья Киселёва.

Кроме того, представленным проектом закона предлагается установить полномочия органа местного самоуправления по приему заявлений о включении в список детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями и формированию учетных дел на указанных лиц. За использованием жилищных сертификатов будет также осуществляться тщательный контроль со стороны государства, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты Амурской области.