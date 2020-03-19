О продуктах и мусоре: амурский Роспотребнадзор рассказал, как пережить домашний карантин

Амурское управление Роспотребнадзора рассказало об основных принципах соблюдения карантина в домашних условиях. Ведомство напомнило, что он длится 14 дней и необходим тем, кто контактировал с больными или находился за пределами страны.

Коронавирус передается воздушно-капельным, а также контактным путями. Поэтому, чтобы он не распространялся, нужна изоляция. Срок две недели соответствует инкубационному периоду этой инфекции – времени, когда могут проявиться первые симптомы.

Если гражданин вместе с друзьями или семьей находился в странах, неблагополучных по COVID-19, можно соблюдать совместный двухнедельный карантин в одном помещении, уточняет региональный Роспотребнадзор.

Ведомство перечисляет основные правила домашнего карантина:

– не выходить из дома весь период карантина даже для того, чтобы получить посылку, купить продукты или выбросить мусор; – приобретать продукты и необходимые товары домашнего обихода дистанционно, онлайн или с помощью волонтеров; – бытовой мусор нужно упаковать в двойные прочные мусорные пакеты, плотно закрыть и выставить за пределы квартиры; утилизировать его можно попросить друзей, знакомых или волонтеров; – по возможности находиться в отдельной комнате; – пользоваться отдельной посудой, индивидуальными средствами гигиены, бельем и полотенцами; – исключить контакты с членами своей семьи или другими лицами; – использовать средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства (маска, спиртовые салфетки).

Во время карантина обязательно нужно мыть руки с мылом или обрабатывать кожными антисептиками перед приемом пищи, контактом со слизистыми оболочками глаз, рта, носа, после посещения туалета. Также советуют регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку с бытовой химией с моющим или моюще-дезинфицирующим эффектом.

За всеми, кто находится на карантине, ведут медицинское наблюдение на дому и обязательно ежедневно измеряют температуру. На 10-е сутки карантина врачи проводят отбор материала для исследования на COVID-19 (мазок из носа или ротоглотки). Если во время карантина появились симптомы заболевания, необходимо сразу же сообщить об этом в поликлинику. При нарушении режима карантина человек помещается в инфекционный стационар.

Пока человек находится в режиме карантина дома, ему открывают лист нетрудоспособности на две недели. Чтобы получить больничный не нужно приходить в поликлинику, его можно заказать по телефону, и его доставят на дом.

Карантин на дому завершается после 14 дней изоляции, если отсутствуют признаки заболевания, а также на основании отрицательного результата лабораторных исследований материала, взятого на 10-й день карантина.