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О продуктах и мусоре: амурский Роспотребнадзор рассказал, как пережить домашний карантин

О продуктах и мусоре: амурский Роспотребнадзор рассказал, как пережить домашний карантин
Фото: pixabay.com

Амурское управление Роспотребнадзора рассказало об основных принципах соблюдения карантина в домашних условиях. Ведомство напомнило, что он длится 14 дней и необходим тем, кто контактировал с больными или находился за пределами страны.

Коронавирус передается воздушно-капельным, а также контактным путями. Поэтому, чтобы он не распространялся, нужна изоляция. Срок две недели соответствует инкубационному периоду этой инфекции – времени, когда могут проявиться первые симптомы.

Если гражданин вместе с друзьями или семьей находился в странах, неблагополучных по COVID-19, можно соблюдать совместный двухнедельный карантин в одном помещении, уточняет региональный Роспотребнадзор.

Ведомство перечисляет основные правила домашнего карантина:

  1. – не выходить из дома весь период карантина даже для того, чтобы получить посылку, купить продукты или выбросить мусор;
  2. – приобретать продукты и необходимые товары домашнего обихода дистанционно, онлайн или с помощью волонтеров;
  3. – бытовой мусор нужно упаковать в двойные прочные мусорные пакеты, плотно закрыть и выставить за пределы квартиры; утилизировать его можно попросить друзей, знакомых или волонтеров;
  4. – по возможности находиться в отдельной комнате;
  5. – пользоваться отдельной посудой, индивидуальными средствами гигиены, бельем и полотенцами;
  6. – исключить контакты с членами своей семьи или другими лицами;
  7. – использовать средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства (маска, спиртовые салфетки).

Во время карантина обязательно нужно мыть руки с мылом или обрабатывать кожными антисептиками перед приемом пищи, контактом со слизистыми оболочками глаз, рта, носа, после посещения туалета. Также советуют регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку с бытовой химией с моющим или моюще-дезинфицирующим эффектом.

За всеми, кто находится на карантине, ведут медицинское наблюдение на дому и обязательно ежедневно измеряют температуру. На 10-е сутки карантина врачи проводят отбор материала для исследования на COVID-19 (мазок из носа или ротоглотки). Если во время карантина появились симптомы заболевания, необходимо сразу же сообщить об этом в поликлинику. При нарушении режима карантина человек помещается в инфекционный стационар.

Пока человек находится в режиме карантина дома, ему открывают лист нетрудоспособности на две недели. Чтобы получить больничный не нужно приходить в поликлинику, его можно заказать по телефону, и его доставят на дом.

Карантин на дому завершается после 14 дней изоляции, если отсутствуют признаки заболевания, а также на основании отрицательного результата лабораторных исследований материала, взятого на 10-й день карантина.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    1 час назад

    умилительно

  • Мира

    Мира
    1 час назад

    особенно умилило про мусор

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    "- Использовать средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства (маска, спиртовые салфетки)." ГДЕ ИХ ДОСТАТЬ, КЛОУНЫ?!

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Т.е. вместо того чтобы быть на карантине в специализированных местах, надо заразить всю семью?

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Я буду мусор в окно выбрасывать

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    А как можно не контактировать с членами семьи, живя с ними в одной квартире.

    Это точно рекомендации РПН или очередной стёб?

    В натуре клоуны

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