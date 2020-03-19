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сегодня, 15:41 0

Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств

Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств
Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств. В связи с этим глава государства потребовал усилить ответственность за продажу контрафакта.

«Указ только что подписал, и Михаил Владимирович (Мишустин – премьер-министр РФ) это знает, по которому разрешается дистанционная продажа безрецептурных лекарств», – сказал Путин на совещании с членами правительства.

«Но прошу обратить правительство на это внимание – и в указе это тоже есть – внести необходимые предложения по изменению в нормативную базу, в закон о повышении ответственности за контрафакт, чтобы никому в голову не приходило воспользоваться ситуацией и снабжать людей тем, что совершенно непригодно для излечения», – продолжил президент.

Владимир Путин отметил, что вопрос о дистанционной продаже лекарств важен для семей, которые находятся на карантине, пишет «Интерфакс».

«В этой связи обращаюсь к правительству и нашим телекоммуникационным компаниям. Нужно задействовать все резервы, чтобы ускорить реализацию поручения, которое было сформулировано мной еще в послании Федеральному собранию, а именно наладить бесплатный доступ с домашних компьютеров к социально значимым российским интернет-ресурсам для возможности заказа лекарств, дистанционного обучения, получения государственных услуг, даже просмотра отечественных художественных фильмов, детских программ и так далее», – сказал президент.

Путин пояснил, что «для тех людей, которые дома остались с семьями, это чрезвычайно важно».

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#здоровье #российская власть

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