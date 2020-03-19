Неизвестно, когда в Приамурье появятся медицинские маски (видео)

В крупных аптечных сетях Амурской области отсутствуют медицинские маски. Их нет ни в наличии, ни под заказ. Справочные службы фирм в свое оправдание говорят о проблемах с поставщиками. Когда индивидуальные средства защиты вновь появятся на прилавках, специалисты аптечных сетей даже приблизительно сказать не могут.

За официальным ответом на этот вопрос амурские журналисты обратились к министру здравоохранения Амурской области. Евгения Жарновникова подтвердила факт отсутствия медицинских масок в аптечных сетях. Она отметила, что в подобной ситуации оказались и другие регионы страны. Сейчас этот вопрос решается на уровне федерального Минздрава. В медицинских учреждениях Приамурья маски есть.

«На сегодняшний момент запас сформирован на уровне медицинских организаций, для медиков, оказывающих медицинскую помощь. Есть брать аптечную сеть, действительно, маски в аптеках отсутствуют. Эта проблема возникла не только в Амурской области. Вся проблема в том, что заводы-производители, которые занимаются изготовлением масок, не успевают исполнять контракты и испытывают проблемы с сырьем. Но я не могу это комментировать, это не наш уровень. Мы ежедневно подаем мониторинг по отсутствию масок в федеральное министерство здравоохранения. Минпромторг, который ответственен за это направление, прорабатывает сейчас вопрос изготовления марлевых масок. Соответственно, по нашим заявкам эти маски будут поставляться, в том числе и в наш регион», – прокомментировала Евгения Жарновникова.

О правилах использования медицинских масок амурчанам напомнила руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.

«Использовать маски на улице – это несколько излишне, потому что вся угроза находится в закрытых помещениях, а также транспорте. Наряду с этим есть и другие средства профилактики – бумажные платки, дезинфицирующие средства. Есть возможность самому сшить. Не будем исходить из того, что маска – это панацея», – заметила начальник ведомства.