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сегодня, 15:24 17

Неизвестно, когда в Приамурье появятся медицинские маски (видео)

Неизвестно, когда в Приамурье появятся медицинские маски (видео)
Фото: rg.ru

В крупных аптечных сетях Амурской области отсутствуют медицинские маски. Их нет ни в наличии, ни под заказ. Справочные службы фирм в свое оправдание говорят о проблемах с поставщиками. Когда индивидуальные средства защиты вновь появятся на прилавках, специалисты аптечных сетей даже приблизительно сказать не могут.

За официальным ответом на этот вопрос амурские журналисты обратились к министру здравоохранения Амурской области. Евгения Жарновникова подтвердила факт отсутствия медицинских масок в аптечных сетях. Она отметила, что в подобной ситуации оказались и другие регионы страны. Сейчас этот вопрос решается на уровне федерального Минздрава. В медицинских учреждениях Приамурья маски есть.

«На сегодняшний момент запас сформирован на уровне медицинских организаций, для медиков, оказывающих медицинскую помощь. Есть брать аптечную сеть, действительно, маски в аптеках отсутствуют. Эта проблема возникла не только в Амурской области. Вся проблема в том, что заводы-производители, которые занимаются изготовлением масок, не успевают исполнять контракты и испытывают проблемы с сырьем. Но я не могу это комментировать, это не наш уровень. Мы ежедневно подаем мониторинг по отсутствию масок в федеральное министерство здравоохранения. Минпромторг, который ответственен за это направление, прорабатывает сейчас вопрос изготовления марлевых масок. Соответственно, по нашим заявкам эти маски будут поставляться, в том числе и в наш регион», – прокомментировала Евгения Жарновникова.

О правилах использования медицинских масок амурчанам напомнила руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.

«Использовать маски на улице – это несколько излишне, потому что вся угроза находится в закрытых помещениях, а также транспорте. Наряду с этим есть и другие средства профилактики – бумажные платки, дезинфицирующие средства. Есть возможность самому сшить. Не будем исходить из того, что маска – это панацея», – заметила начальник ведомства.

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#Альфа ТВ #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    2 часа назад

    А что вообще знает наше областное правительство!!!!

    То говорят что маски есть, а теперь их нет.

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    2 часа назад

    Когда же областное правительство начнет говорить правду!!!

    А то получается, что народ обманываете и в златоглавую липовые отчеты шлете.

  • гомункулус

    гомункулус
    2 часа назад

    отлично готовы к эпидемии - ни масок нет, ни дезинфицирующих средств в медтехнике, ни ручных антисептиков. Но главное- отчитаться!

  • nerro

    nerro
    2 часа назад

    зато в Китай самолёт масок отправили в подарок.

    *А они за это у нас нефть отказались покупать. ))

  • M~U~S~K~A~T~

    M~U~S~K~A~T~
    1 час назад

    Внучку положили в инфекционку, врач сказала принести маски. А где я их куплю????? В палате можно без маски, а выходишь в коридор, нужно быть в маске.

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Власть наконец признала, что обосралась! В отставку!

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Чего завтра ждать?! Новостей о том, что аппаратов ИВЛ не хватает, а больницы не готовы?!

  • retrogr

    retrogr
    1 час назад

    наши воришки из списка форбс еще не скидывались мелочью в фонд антивируса?

  • Noir

    Noir
    59 минут назад

    Эпидемия еще не началась а уже ничего нет. Позорище.

  • Tуман

    Tуман
    57 минут назад

    Все маски давно у народа запрятаны. Я лично тысячу масок прикупил.

  • домовенок

    домовенок
    48 минут назад

    Tуман

    Все маски давно у народа запрятаны. Я лично тысячу масок прикупил.



    Делиться надо, однако

  • Tуман

    Tуман
    28 минут назад

    домовенок

    Tуман

    Все маски давно у народа запрятаны. Я лично тысячу масок прикупил.



    Делиться надо, однако



    Дождусь пика и начну продавать. Бабосы надо на всём загребать. Деньги не пахнут, а на краюшку хлеба отложу

  • Tуман

    Tуман
    27 минут назад

    Ни стыда у меня, ни совести, однако...

  • домовенок

    домовенок
    19 минут назад

    Tуман

    Ни стыда у меня, ни совести, однако...



    Да все нормально

    Все состояния нынешних богатеев именно так и зарождались, а теперь они (богатеи) уважаемые люди.... вишь как

  • Tуман

    Tуман
    16 минут назад

    Как думаешь, 500 рэ за маску норм или сразу по штуке втуливать?

  • домовенок

    домовенок
    3 минуты назад

    Ну, если тебе что-то и "втулят", так только срок, поскольку спекуляцией будешь заниматься на фоне мировой пандемии

    А так-то да, мечтать не вредно....

  • Tуман

    Tуман
    1 минута назад

    Я человеческие жизни спасать буду.

    Правительство не может обеспечить жителей страны СИЗ, а я хоть как-то могу помочь.

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