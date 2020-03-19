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В Кремле изучат возможность переноса весеннего призыва из-за коронавируса

В Кремле изучат возможность переноса весеннего призыва из-за коронавируса
Фото: архив Амур.инфо

Кремль изучит вопрос о возможности переноса весеннего призыва в армию, который должен начаться 1 апреля, на более поздний срок из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, не планируется ли отложить весенний призыв.

«Не знаю, ответить на ваш вопрос не могу. Вопрос хороший. Будем изучать и обратимся, кстати, с этим вопросом к министерству обороны», – сказал Песков.

По его словам, точный прогноз развития ситуации с коронавирусом на перспективу сделать невозможно, пишет ТАСС. «Существуют различные прогнозы развития ситуации, – сказал он. – Фактически человечество столкнулось с вирусом, тенденцию развития которого можно только предполагать и пытаться прогнозировать».

«Какие-то четкие выводы относительно того, что будет через месяц, сейчас давать можно, но они не будут точными, – добавил представитель Кремля. – Поэтому руководствоваться доподлинно можно только нынешней ситуацией».

Набор в ВС РФ организуется дважды в год – с 1 апреля по 15 июля (весенний призыв) и с 1 октября по 31 декабря (осенний призыв). Для проведения призыва каждый раз издается специальный указ президента РФ – Верховного главнокомандующего.

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#военные #российская власть

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