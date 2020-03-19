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сегодня, 15:23 0

В Амурской области введут ограничение на движение большегрузов

В Амурской области введут ограничение на движение большегрузов
Фото: amurobl.ru

В Амурской области с 14 апреля по 13 мая 2020 года вводится ограничение на движение большегрузов по региональным трассам. Эта мера коснется транспорта с нагрузкой на ось более шести тонн, не имеющего специального разрешения.

На работу общественного транспорта, автомобилей экстренной помощи и коммунальной техники данное ограничение не повлияет.

«Ежегодная "весенняя просушка" вводится для того, чтобы уменьшить вред, наносимый дорожному полотну, и не допустить его разрушения из-за переувлажнения почвы. Будут установлены временные знаки, предупреждающие о запрете движения транспортных средств с превышающими нагрузками в этот период. Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки грузов, рекомендовано на период ограничения использовать транспортные средства с меньшей разрешенной максимальной массой», – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин.

Временные ограничения не распространяются на международные перевозки грузов, пассажирские перевозки автобусами, перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива, удобрений, почты и почтовых грузов, на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Перечень дорог, на которые распространяются ограничения, можно посмотреть на сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

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#транспорт

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