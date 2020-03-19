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сегодня, 16:08 8

В Ерофее Павловиче после смерти врача-педиатра не могут найти ему замену

В Ерофее Павловиче после смерти врача-педиатра не могут найти ему замену
Фото: pixabay.com

В поселке Ерофей Павлович существует большая проблема – отсутствие постоянного педиатра. О ней Амур.инфо рассказала жительница населенного пункта. Во время болезни ребенка женщине пришлось ехать около 130 километров в Сковородино.

Недавно трехмесячному ребенку Екатерины Епифанцевой стало плохо, и она позвонила в местную скорую помощь, чтобы получить хотя бы консультацию. На том конце провода сообщили то, что женщина знала и сама, – педиатра в поселке нет.

«Девушка-фельдшер сказала, что с такими маленькими они не "работают". Езжайте, говорит, в район», – рассказала жительница Ерофея Павловича.

Поскольку время было позднее, да еще выходной, Екатерина в очередной раз была вынуждена сама заняться лечением малыша на основе советов из интернета.

«Мчим в Сковородино, подходим к кабинету, а там объявление "Приёма нет в связи с карантином". Первые две минуты волосы, которые ещё стоят дыбом, начинают седеть. Начинается новый квест... Хорошо, спасибо врачам Сковородинской ЦРБ, которые уже знают меня как местную, идут навстречу, проводят осмотр, дают рекомендации и, можно сказать, бонусом делают УЗИ», – объяснила Екатерина Епифанцева.

В связи с описанной ситуацией редакция информационного агентства сделала официальный запрос в министерство здравоохранения Амурской области. 19 марта пришел ответ ведомства, в котором сообщается, что в Ерофее Павловиче 1 180 детей, из которых 39 – в возрасте до одного года. На данное количество детей в штатном расписании участковой больницы предусмотрено полторы ставки врача-педиатра. В связи со смертью врача возникла проблема.

«Нами были предприняты незамедлительно меры по привлечению педиатра в данный населенный пункт – работали командировочные врачи-педиатры по графику, утвержденному приказом министерства здравоохранения, также была организована один раз в неделю по средам выездная работа педиатра поселка Уруша», – сообщается в письме амурского минздрава.

Так было до 7 июня 2019 года, затем возник дефицит врачей такого профиля и в Уруше. Сковородинская ЦРБ предприняла меры по привлечению педиатра для работы в больнице Ерофея Павловича, а именно: направлены запросы во все лечебные учреждения области, приглашения для специалистов из АГМА, Дальневосточного медуниверситета. Кроме этого, ежемесячно публикуются вакансии на сайте регионального минздрава, центра занятости населения Сковородинского района. Также подана заявка на включение врача-педиатра в программный перечень должностей для участия в программе «Земский доктор».

С 16 марта по 10 апреля 2020 года в Ерофее Павловиче работает врач-педиатр, командированный из Серышевской больницы, а с 13 апреля там будет работать другой педиатр. В официальном ответе утверждается, что министерство со своей стороны делает все возможное для организации полноценного приема данного специалиста.

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#дети #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Это допустило то самое министерство, которое обещало обеспечить масками, а сейчас заявляет о готовности стационаров?!

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    1 час назад

    Кто НОРМАЛЬНЫЙ захочет ехать в Ерофей Павлович (бесперспективный неуютный посёлок) пахать на 1.5 ставки днём и ночью (а куда они ночью больные как не к вам?) где ни для жизни, ни для работы ничего хорошего нет?! А Минздрав, вас умоливший на коленях, потом будет требовать свою бумажную волокиту как с городского педитра, и лишать стимулирующих за непроведённую госпитализацию

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    1 час назад

    Пардон, диспансеризацию

  • Митхун Чакраборти

    Митхун Чакраборти
    1 час назад

    Но должны же быть местные знахари или шаманы, наконец! А РПЦ куда мотрит? Срочно к мощам ведите больных!

    Привезите хоть костей говяжьих, набросайте на снегу, сообщите населению. Хоть какое то облегчение людям.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Не мешайте области жить!

  • Leleda

    Leleda
    43 минуты назад

    Настроение сегодня вредное, поэтому хочется придраться. КОМАНДИРОВОЧНЫЕ врачи-педиатры? Серьезно? Прям так в письме амурского минздрава и было написано? Командировочный — прилагательное, означает «связанный с командировкой» и выступает для характеристики признака неодушевленных существительных (командировочный лист). Я всегда думала, что сотрудник направленный в командировку всё-таки КОМАНДИРОВАННЫЙ (причастие, означает «находящийся в командировке; отправленный со служебным поручением». Употребляется только с одушевленными существительными). Оказывается, у нашего минздрава проблемы не только с кадрами, но и с русским языком.

  • Tуман

    Tуман
    18 минут назад

    Командировочный относится к неодушевлённым предметам.

    Командировочный врач - потенциальный труп?

  • Митхун Чакраборти

    Митхун Чакраборти
    5 минут назад

    Leleda

    Настроение сегодня вредное, поэтому хочется придраться. КОМАНДИРОВОЧНЫЕ врачи-педиатры? Серьезно? Прям так в письме амурского минздрава и было написано? Командировочный — прилагательное, означает «связанный с командировкой» и выступает для характеристики признака неодушевленных существительных (командировочный лист). Я всегда думала, что сотрудник направленный в командировку всё-таки КОМАНДИРОВАННЫЙ (причастие, означает «находящийся в командировке; отправленный со служебным поручением». Употребляется только с одушевленными существительными). Оказывается, у нашего минздрава проблемы не только с кадрами, но и с русским языком.



    У меня нет границ возмущению! Владимир Путин в своем обращении 31 октября 2019 года предложил создавать мобильные медицинские бригады из студентов-медиков и волонтеров!

    Где это все!!!???

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