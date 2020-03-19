В Ерофее Павловиче после смерти врача-педиатра не могут найти ему замену

В поселке Ерофей Павлович существует большая проблема – отсутствие постоянного педиатра. О ней Амур.инфо рассказала жительница населенного пункта. Во время болезни ребенка женщине пришлось ехать около 130 километров в Сковородино.

Недавно трехмесячному ребенку Екатерины Епифанцевой стало плохо, и она позвонила в местную скорую помощь, чтобы получить хотя бы консультацию. На том конце провода сообщили то, что женщина знала и сама, – педиатра в поселке нет.

«Девушка-фельдшер сказала, что с такими маленькими они не "работают". Езжайте, говорит, в район», – рассказала жительница Ерофея Павловича.

Поскольку время было позднее, да еще выходной, Екатерина в очередной раз была вынуждена сама заняться лечением малыша на основе советов из интернета.

«Мчим в Сковородино, подходим к кабинету, а там объявление "Приёма нет в связи с карантином". Первые две минуты волосы, которые ещё стоят дыбом, начинают седеть. Начинается новый квест... Хорошо, спасибо врачам Сковородинской ЦРБ, которые уже знают меня как местную, идут навстречу, проводят осмотр, дают рекомендации и, можно сказать, бонусом делают УЗИ», – объяснила Екатерина Епифанцева.

В связи с описанной ситуацией редакция информационного агентства сделала официальный запрос в министерство здравоохранения Амурской области. 19 марта пришел ответ ведомства, в котором сообщается, что в Ерофее Павловиче 1 180 детей, из которых 39 – в возрасте до одного года. На данное количество детей в штатном расписании участковой больницы предусмотрено полторы ставки врача-педиатра. В связи со смертью врача возникла проблема.

«Нами были предприняты незамедлительно меры по привлечению педиатра в данный населенный пункт – работали командировочные врачи-педиатры по графику, утвержденному приказом министерства здравоохранения, также была организована один раз в неделю по средам выездная работа педиатра поселка Уруша», – сообщается в письме амурского минздрава.

Так было до 7 июня 2019 года, затем возник дефицит врачей такого профиля и в Уруше. Сковородинская ЦРБ предприняла меры по привлечению педиатра для работы в больнице Ерофея Павловича, а именно: направлены запросы во все лечебные учреждения области, приглашения для специалистов из АГМА, Дальневосточного медуниверситета. Кроме этого, ежемесячно публикуются вакансии на сайте регионального минздрава, центра занятости населения Сковородинского района. Также подана заявка на включение врача-педиатра в программный перечень должностей для участия в программе «Земский доктор».

С 16 марта по 10 апреля 2020 года в Ерофее Павловиче работает врач-педиатр, командированный из Серышевской больницы, а с 13 апреля там будет работать другой педиатр. В официальном ответе утверждается, что министерство со своей стороны делает все возможное для организации полноценного приема данного специалиста.