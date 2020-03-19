Амурские суды будут рассматривать только безотлагательные дела

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Ограничения, вводимые для недопущения распространения коронавируса в Приамурье, дошли до судов. Среди них приостановление личного приема граждан и отсрочка рассмотрения дел, которые не носят «безотлагательный характер».

Такой режим работы будет действовать до 10 апреля включительно на основании постановления Президиума Верховного Суда РФ и Президиума Совета судей РФ от 18 марта.

Гражданам рекомендуется подавать документы только через электронную интернет-приемную судов и по почте. Суды будут рассматривать только категории дел безотлагательного характера. Они касаются избрания, продления, отмены или изменения меры пресечения; защиты интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным; в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни и другие. Будут также рассматривать дела в порядке приказного, упрощенного производства.

Кроме того, всем судам рекомендовано при наличии технической возможности инициировать рассмотрение дел по видеоконференцсвязи, а работникам судов – самоизолироваться при малейших признаках заболевания. Лицам, не являющимся участниками судебных процессов, вход в суды запрещен.

Что касается Амурского областного суда, то в здании № 122 на улице Ленина доступ гражданам закрыт, в здание суда № 6 по улице Шевченко – ограничен первым этажом. Для безотлагательных случаев для амурчан на первом этаже здания № 6 на улице Шевченко работает приемная.

Порядок рассмотрения уголовных дел необходимо уточнять в отделе обеспечения судопроизводства по уголовным делам Амурского областного суда по телефону: 8 (4162) 53-03-80. По всем вопросам необходимо обращаться по телефону приемной суда: 8 (4162) 51-34-27.

По всем вопросам к Благовещенскому городскому суду необходимо обращаться по телефону приемной: 8 (4162)59-39-68, 8(4162)59-39-95.

Подача документов в Арбитражный суд Амурской области будет осуществляться только через информационную систему подачи документов в электронном виде «Мой Арбитр», с использованием услуг почтовой связи или через ящик подачи корреспонденции, установленный в фойе суда.