В Приамурье уничтожили около 650 килограммов потенциально опасного мяса

В Амурской области задержали мужчину, перевозившего без необходимых документов говядину: три туши общим весом 641 килограмм. Мясо он перевозил из одного из сел Константиновского района в областной центр в кузове микрогрузовика.

Его автомобиль остановили на одном из участков автомобильной трассы «Амур» инспекторы отдела государственного ветеринарного надзора амурского Россельхознадзора вместе с сотрудниками полиции.

Перевозчик крупной партии без ветеринарных сопроводительных документов объяснил, что у него не было времени на необходимое оформление. При этом, исходя из полученной инспектором оперативной информации, стало известно, что возможность оформить документы на данный груз у амурчанина была, однако он не сделал этого.

Груз – 641 килограмм мяса – у него изъяли, а затем уничтожили в соответствии с требованиями федерального законодательства.

За перевозку продуктов животноводства без ветеринарно-сопроводительных документов и нарушение правил при убое животных, нарушитель был привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере трех тысяч рублей, сообщает управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзора по Амурской области.