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сегодня, 15:16 9

В Приамурье уничтожили около 650 килограммов потенциально опасного мяса

В Приамурье уничтожили около 650 килограммов потенциально опасного мяса
Фото: pixabay.com

В Амурской области задержали мужчину, перевозившего без необходимых документов говядину: три туши общим весом 641 килограмм. Мясо он перевозил из одного из сел Константиновского района в областной центр в кузове микрогрузовика.

Его автомобиль остановили на одном из участков автомобильной трассы «Амур» инспекторы отдела государственного ветеринарного надзора амурского Россельхознадзора вместе с сотрудниками полиции.

Перевозчик крупной партии без ветеринарных сопроводительных документов объяснил, что у него не было времени на необходимое оформление. При этом, исходя из полученной инспектором оперативной информации, стало известно, что возможность оформить документы на данный груз у амурчанина была, однако он не сделал этого.

Груз – 641 килограмм мяса – у него изъяли, а затем уничтожили в соответствии с требованиями федерального законодательства.

За перевозку продуктов животноводства без ветеринарно-сопроводительных документов и нарушение правил при убое животных, нарушитель был привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере трех тысяч рублей, сообщает управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзора по Амурской области.

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#закон

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Комментарии
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  • Julia13-13

    Julia13-13
    2 часа назад

    Лучше бы в приют собакам отдали!!!

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Julia13-13

    Лучше бы в приют собакам отдали!!!



    Ветеринары сами его сожрут

  • Julia13-13

    Julia13-13
    2 часа назад

    Tуман

    Julia13-13

    Лучше бы в приют собакам отдали!!!



    Ветеринары сами его сожрут

    100%

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад



    В Приамурье уничтожили около 650 килограммов потенциально опасного мяса



    У кого-то в Приамурье борщец был с мясом...

  • Вишня

    Вишня
    1 час назад

    Какой же дебилизм... Россия. А не судьба проверить мясо и хотя бы за недорого продать пенсионерам, к примеру. На пенсию в 14 000 руб. говядинкой то по 500 рэ за кэгэ не разживешься. Ну или на край правда - в приют.

  • Вишня

    Вишня
    1 час назад

    ....и мужика этого жалко... растил, деньги и душу вкладывал - и на тебе !

  • Барабака

    Барабака
    1 час назад

    Julia13-13

    Лучше бы в приют собакам отдали!!!



    По любимому закону холостяка нельзя кормить животных чем попало!

    Ещё посадят

  • Авантыч

    Авантыч
    3 минуты назад

    Вишня

    Какой же дебилизм... Россия. А не судьба проверить мясо и хотя бы за недорого продать пенсионерам, к примеру. На пенсию в 14 000 руб. говядинкой то по 500 рэ за кэгэ не разживешься. Ну или на край правда - в приют.



    И правда дебилизм.

    В Амурской области 155 тыс пенсионеров(неработающих). 641/155000= 0,004. Круто да?

    Каким пенсионерам? В каком районе? Кто будет оплачивать проверку и транспортировку? Кто будет заниматься реализацией? Где именно? Как это мясо хранить? Кто будет отвечать, если им вдруг отравятся?

  • Tуман

    Tуман
    1 минута назад

    Авантыч

    Вишня

    Какой же дебилизм... Россия. А не судьба проверить мясо и хотя бы за недорого продать пенсионерам, к примеру. На пенсию в 14 000 руб. говядинкой то по 500 рэ за кэгэ не разживешься. Ну или на край правда - в приют.



    И правда дебилизм.

    В Амурской области 155 тыс пенсионеров(неработающих). 641/155000= 0,004. Круто да?

    Каким пенсионерам? В каком районе? Кто будет оплачивать проверку и транспортировку? Кто будет заниматься реализацией? Где именно? Как это мясо хранить? Кто будет отвечать, если им вдруг отравятся?



    Ты дурачок?

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