Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:04 0

Находящимся на карантине из-за коронавируса выдадут больничные дистанционно

Находящимся на карантине из-за коронавируса выдадут больничные дистанционно
Фото: pixabay.com

Оформить больничный после возвращения из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, можно будет дистанционно. Достаточно подать заявление на сайте Фонда социального страхования и представить фото документов, подтверждающих выезд.

Заявление на оформление больничного можно подать как на себя, так и на совместно проживающих работающих граждан. Новый порядок начнет действовать с 20 марта. Соответствующее постановление принято правительством Российской Федерации, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Больничный, выданный в связи с карантином, будет оплачиваться частями. Вопреки стандартной практике, когда гражданин получает оплату после закрытия больничного, первая выплата поступит после 7 календарных (5 рабочих) дней нахождения на больничном, а вторая – после закрытия листка нетрудоспособности.

«Впервые реализована возможность получить больничный дистанционно. Минтруд совместно с Фондом социального страхования запускает механизм, который даст находящимся на карантине гражданам возможность удобно оформить больничный, а тем, кто посещает медицинские учреждения, – избежать контактов с потенциальными носителями вируса», – сообщил Антон Котяков.

Новый порядок удобнее и для работодателя. Больничный лист по карантину сразу будет оплачиваться из средств Фонда социального страхования, то есть предприятию не придется даже на короткое время отвлекать собственные оборотные средства.

Электронный листок нетрудоспособности имеет такую же юридическую силу и функции, что и бумажный аналог, сообщает на сайте Минтруда РФ.

Просмотров всего: 520

#коронавирус

распечатать


Общество 6

О продуктах и мусоре: амурский Роспотребнадзор рассказал, как пережить домашний карантин
Общество 3

Амурские суды будут рассматривать только безотлагательные дела

Коронавирус 8

Амурские стационары на фоне коронавируса готовы перепрофилировать в инфекционные

Общество 9

СМИ: в Приморье заболевших после возвращения из Италии отказались проверять на коронавирус
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь