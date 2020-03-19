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Рак груди врачи приняли за инфекцию, и пациентка умерла

Рак груди врачи приняли за инфекцию, и пациентка умерла
Фото: страница Kelly Angel Tanisha Baverstock на Facebook

Британские врачи лечили 13-летнюю девочку от инфекции, тогда как у нее был рак груди. В результате пациентка умерла.

Зимой 2018 года у 13-летней жительницы Англии Таниши Бэйверсток появился сильный кашель и одышка, девушка начала стремительно худеть. Ее мать Келли (Kelly) решила отвести дочь на осмотр в больницу.

Терапевт поставил диагноз — воспаление легких, назначил девушке антибиотики, регулярные ингаляции и направил на рентген и общий анализ крови. Результаты анализа показали, что в крови пациентки есть опасные антитела, а рентген выявил наличие жидкости в легких.

Через год терапевт заподозрил у Танише туберкулез. Врачи обнаружили у нее опухоль на шее, которая увеличивалась в размерах каждый день и мешала пациентке нормально дышать. «Доктор сказал, что беспокоиться не о чем. Я буду помнить эти слова вечно», — призналась мать девушки.

Почти через месяц состояние Таниши резко ухудшилось, и ее поместили в Бристольскую королевскую больницу, где диагностировали рак груди. Врачи сообщили Келли, что каждая минута на счету, есть вероятность летального исхода и поэтому решились на срочную операцию.

Келли рассказала, что ее дочь умерла на пути в операционную. И призналась, что больше всего сожалеет о том, что упустила возможность попрощаться с дочерью. Она считает, что если бы врачи поставили правильный диагноз сразу, была бы возможность избежать ее смерти. Она рассказала, что при вскрытии тела врачи обнаружили, что на момент смерти рак поразил большинство органов девушки. По факту врачебной халатности проводится проверка, сообщает «Лента.ру».

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#дети #здоровье #медицина

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