Полиция рассказала о работе по обращениям благовещенки, которую преследует мужчина

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В ведомстве отмечают, что в 2020 году в дежурную часть МО МВД России «Благовещенский» поступил ряд заявлений от жительницы областного центра 1983 года рождения по поводу противоправных действий со стороны знакомого – угроз физической расправой, порчи имущества, размещения фото в социальных сетях без ее согласия и других.

По каждому сообщению были проведены проверки. Информация об угрозах в адрес жительницы Благовещенска и ее родственников не подтвердилась.

Также амурчанка в своих обращениях в полицию сообщила, что указанный гражданин хватал ее за шею и поясницу. Однако от прохождения судебно-медицинской экспертизы она отказалась.

Что касается заявления о порче имущества, то в ходе доследственной проверки не представилось возможным установить сумму причиненного ущерба, так как женщина не предоставила в органы внутренних дел соответствующие сведения.

«При поступлении какой-либо информации по вышеуказанным фактам на принятые решения будет незамедлительно направлено ходатайство надзирающему прокурору об отмене вынесенных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела», – сказано в ответе УМВД.

Материалы о распространении в соцсетях личных фото гражданки направлены в следственное управление СКР по Амурской области для рассмотрения и принятия решения.

Также МО МВД России «Благовещенский» проводит проверку по заявлению, которое поступило от женщины 18 марта.