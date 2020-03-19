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сегодня, 14:45 3

Полиция рассказала о работе по обращениям благовещенки, которую преследует мужчина

Полиция рассказала о работе по обращениям благовещенки, которую преследует мужчина
Фото: кадр видео

В пресс-службе УМВД России по Амурской области прокомментировали информацию, которую сообщила жительница Благовещенска. Женщина рассказывала, что ее преследует агрессивный мужчина, при этом она неоднократно обращалась в полицию.

В ведомстве отмечают, что в 2020 году в дежурную часть МО МВД России «Благовещенский» поступил ряд заявлений от жительницы областного центра 1983 года рождения по поводу противоправных действий со стороны знакомого – угроз физической расправой, порчи имущества, размещения фото в социальных сетях без ее согласия и других.

По каждому сообщению были проведены проверки. Информация об угрозах в адрес жительницы Благовещенска и ее родственников не подтвердилась.

Также амурчанка в своих обращениях в полицию сообщила, что указанный гражданин хватал ее за шею и поясницу. Однако от прохождения судебно-медицинской экспертизы она отказалась.

Что касается заявления о порче имущества, то в ходе доследственной проверки не представилось возможным установить сумму причиненного ущерба, так как женщина не предоставила в органы внутренних дел соответствующие сведения.

«При поступлении какой-либо информации по вышеуказанным фактам на принятые решения будет незамедлительно направлено ходатайство надзирающему прокурору об отмене вынесенных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела», – сказано в ответе УМВД.

Материалы о распространении в соцсетях личных фото гражданки направлены в следственное управление СКР по Амурской области для рассмотрения и принятия решения.

Также МО МВД России «Благовещенский» проводит проверку по заявлению, которое поступило от женщины 18 марта.

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Комментарии
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  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    2 часа назад

    Вы, менты, дождетесь, когда ее не дай бог.....того. Только вы сразу крайнего своего определите: кто будет отвечать за непринятие мер, приведших к тяжким последствиям.

  • Мира

    Мира
    1 час назад

    та же мысль в голове возникла

  • Noir

    Noir
    59 минут назад

    Какие-то "отмазки" не убедительные, так и скажите что работа не велась, но т.к. история всплыла в СМИ то началась вестись.

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