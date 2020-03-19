Медик свободненской больницы показала, как самостоятельно сделать маску

Фото: Скриншот видео

Медицинский персонал городской больницы Свободного поделился инструкцией изготовления медицинской маски своими руками. Потребуется обычный бинт, нитки и иголка.

Процесс изготовления маски сняли на видео, оно опубликовано в инстаграм-аккаунте администрации Свободного. В нем уточняется, что размер маски стоит подбирать индивидуально. Необходимо учитывать, что маска должна закрывать нос и подбородок.

Чтобы сделать основу, кусок бинта нужно сложить в 3 слоя. Для повязок – вырезать две широкие полоски и сложить каждую в несколько раз. И последний этап – приложить повязки к основе снизу и сверху и прошить.

Менять маску нужно каждые 2 часа. Для того чтобы вновь «активировать» защитные свойства, ее нужно постирать в теплой воде с хозяйственным мылом, высушить и прогладить утюгом, советуют медики.

В публикации, к которой прикреплено это видео, отмечается, что к процессу можно подойти творчески: вышить что-нибудь крестиком или приклеить стразы.