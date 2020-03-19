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сегодня, 14:26 7

Медик свободненской больницы показала, как самостоятельно сделать маску

Медик свободненской больницы показала, как самостоятельно сделать маску
Фото: Скриншот видео

Медицинский персонал городской больницы Свободного поделился инструкцией изготовления медицинской маски своими руками. Потребуется обычный бинт, нитки и иголка.

Процесс изготовления маски сняли на видео, оно опубликовано в инстаграм-аккаунте администрации Свободного. В нем уточняется, что размер маски стоит подбирать индивидуально. Необходимо учитывать, что маска должна закрывать нос и подбородок.

Чтобы сделать основу, кусок бинта нужно сложить в 3 слоя. Для повязок – вырезать две широкие полоски и сложить каждую в несколько раз. И последний этап – приложить повязки к основе снизу и сверху и прошить.

Менять маску нужно каждые 2 часа. Для того чтобы вновь «активировать» защитные свойства, ее нужно постирать в теплой воде с хозяйственным мылом, высушить и прогладить утюгом, советуют медики.

В публикации, к которой прикреплено это видео, отмечается, что к процессу можно подойти творчески: вышить что-нибудь крестиком или приклеить стразы.

Просмотров всего: 1145

#медицина #Свободный

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    3 часа назад

    Так ведь Едросня же говорила, что проблем с масками не будет!

  • retrogr

    retrogr
    3 часа назад

    а шо бинты еще не раскупили? в штатах прокладки и те разобрали)

  • квт

    квт
    3 часа назад

    ... у китайцев! мы им поставляем, нам не надо, друзей надо спасать :-)

  • Алёна В.

    Алёна В.
    3 часа назад

    Скоро дефицит бинтов будет)))

  • Leg

    Leg
    3 часа назад

    слаживаеи и ложим в середину... и русский хромает и маска так себе.

  • zeya28

    zeya28
    2 часа назад

    А за окном третье тысячелетие... Россия, Россия, что же с тобой?

  • nerro

    nerro
    2 часа назад

    Leg

    слаживаеи и ложим в середину... и русский хромает и маска так себе.



    она медсестра, ей можно "хромать" в литературном русском

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