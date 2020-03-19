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сегодня, 14:15 8

Амурские стационары на фоне коронавируса готовы перепрофилировать в инфекционные

Амурские стационары на фоне коронавируса готовы перепрофилировать в инфекционные
Фото: Амур.инфо

На случай эпидемии коронавируса амурские медицинские учреждения готовы принять инфекционных больных и оказать первую помощь. О ситуации со здравоохранением в условиях угрозы распространения болезни рассказали на встрече с журналистами в областном правительстве.

Областное министерство здравоохранения сообщило о готовности перепрофилировать стационары в каждом районе. При этом необходимости экстренной транспортировки больных из отдаленных районов нет.

«У нас разработаны комплексные планы в разрезе каждого муниципального образования, которые предусматривают перепрофилирование стационаров, и развертывания на случай вспышки заболевания в условиях данного района, сообщила руководитель амурского минздрава Евгения Жарновникова. – В первую очередь расчет делается на ту службу медицинскую, которая имеется в районе. У нас практически везде есть стационары, и даже терапевтические стационары при необходимости будут перепрофилированы в инфекционные. Будем оказывать помощь в полном объеме».

Однако лечить больных коронавирусом готовятся уже в учреждениях областного уровня, которые лучше оснащены.

«Если такая ситуация теоретически будет, такие больные будут госпитализированы на областной уровень, для оказания соответствующей медицинской помощи, – дополнила глава регионального Роспотребнадзора Ольга Курганова. – Мы их не оставим на территории, понимая уровень оказания медицинской помощи. Потому что требуется тогда искусственная вентиляция легких и так далее, – специальные мероприятия, которые мы можем развернуть только здесь. Это незамедлительно будет исполнено».

В министерстве здравоохранения уточнили, что в области имеется достаточное количество аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). На данный момент в распоряжении медиков имеется 336 устройств. На средства резервного фонда региональное правительство закупит еще два аппарата, четыре ИВЛ будет куплено с помощью федерального бюджета. Приамурье оснастят, в том числе, мобильными аппаратами вентиляции легких, которые можно использовать во время транспортировки пациентов.

Как сообщила Евгения Жаровникова, аппараты ИВЛ дополнительно собирается приобрести компания «Газпром переработка Благовещенск» для обеспечения нужд медицинских организаций.

При этом в минздраве и Роспотребнадзоре подчеркнули, что заболевших коронавирусной инфекцией в области нет и не факт, что они когда-нибудь появятся. Эпидемическая обстановка, по словам специалистов, в Приамурье также благоприятная, заболеваемость в области ниже, чем в других регионах Дальнего Востока. Но эта информация, как отметили медики, не должна восприниматься как повод расслабиться и переодеваться в легкую одежду, несмотря на сезонное потепление, так как риск простудных заболеваний в период межсезонья очень велик.

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#здоровье #коронавирус #медицина

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    Аптеки уже справились - масок на всех хватило...

  • Stat

    Stat
    2 часа назад

    Инфекционная больница со своей устаревшей инфраструктурой захлебнутся,если появится больные короновирусом... А хоть один аппарат ЭКМО есть в области? Или их всего два на всю Россию?

  • M~U~S~K~A~T~

    M~U~S~K~A~T~
    1 час назад

    В инфекционке мест нет, внучка лежит в коридоре.

  • Мира

    Мира
    1 час назад

    Сейчас произойдет массовое исцеление больных во всех стационарах

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    А аппарат ИВЛ будут катать с одного стационара в другой?!

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    плёнка и скотч есть, готовы перепрофилироваться в инфекционки)))))

  • ЕслиДобрыйТы

    ЕслиДобрыйТы
    1 час назад

    Ничего не понимаю!!! Тем кто хочет сдать анализ на короновирус предлагают психологическую помощь и считают слегка поехавшим. Но в тоже самое время по всему миру шагает КОРОНОИСТЕРИЯ и врачи под ее влиянием. Тогда уж всему миру необходим психотерапевт! Ох не спроста кто то это все затеял...

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    51 минута назад

    Правительство РФ назвало пандемию коронавируса одним из худших мировых кризисов системы здравоохранения за последние 50 лет

    Подробнее: https://www.newsru.com/russia/19mar2020/pandem_worst.html

    Самым же худшим кризисом здравоохранения за 50 лет стала путинская оптимизация здравоохранения.

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