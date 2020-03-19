Некоторые амурчане отказываются вакцинировать сельскохозяйственных животных от ящура

В Амурской области в самом разгаре вакцинация сельскохозяйственных животных от ящура. На сегодняшний день прививки получили 30 325 голов КРС (по плану — 48 095 голов), 5 136 голов мелкого рогатого скота (по плану – 7 200) и 10 774 свиньи (по плану – 12 072). Оставшихся животных ветеринарные специалисты провакцинируют до конца марта.

Традиционно больше всего работы у ветеринаров в южных районах Приамурья. В Ивановском, Константиновском, Тамбовском, Белогорском и Благовещенском районах содержится самое большое количество скота.

Вакцинация от ящура идет в регионе практически круглый год. У копытных пациентов свой график. Молодняк специалисты прививают каждые три месяца, взрослое поголовье — каждые полгода. При этом после процедуры у животных нужно еще взять на анализ кровь, чтобы проконтролировать, насколько хорошо вакцина подействовала на данную конкретную корову или козу, и от всех ли штаммов ящура оказалось защищено животное.

«К сожалению, все еще бывают случаи отказов от вакцинации, амурчане, наслушавшись сказок от малограмотных знакомых, не пускают специалистов к своим животным. С каждым таким случаем приходится работать отдельно: объяснять людям, что вакцинация от ящура безопасна и обязательна для скота, отказы от нее не предусмотрены, поскольку данное заболевание крайне заразно и чревато большими убытками сельскому хозяйству всего региона. Кроме того, ящур передается и человеку», — рассказал начальник управления ветеринарии Амурской области Сергей Самохвалов.

Яящур — высокозаразное вирусное заболевание, которое приводит к быстрой гибели копытных животных. При этом вирус опасен и для человека. Заражение возможно от больных животных или через продукты животного происхождения. У людей ящур протекает в форме лихорадки с высокой температурой или острой формы гастроэнтерита.