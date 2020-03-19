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сегодня, 13:05 0

Более 2 000 амурчан перешли на электронные трудовые книжки

Более 2 000 амурчан перешли на электронные трудовые книжки
Фото: egov-buryatia.ru

Заявления о выборе способа ведения трудовой деятельности – в бумажном или электронном виде – многие работодатели Амурской области начали принимать с 1 января 2020 года. Переход к новому цифровому формату носит добровольный характер. На сегодняшний день ведение трудовой книжки в электронном виде выбрали 2 287 амурчан.

До конца декабря 2020 года гражданину нужно будет подать заявление работодателю в произвольной форме о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной версии. О праве сделать такой выбор работодатели обязаны будут уведомить в письменной форме каждого работника до 30 июня 2020 года включительно.

Тем, кто выберет электронный формат, бумажную трудовую книжку с записью о подаче соответствующего заявления работодатель обязан выдать на руки. Ее необходимо сохранять, поскольку она является источником сведений о трудовой деятельности до 2020 года. В электронной версии фиксируются сведения только, начиная с 2020 года.

У граждан, которые впервые устроятся на работу с 2021 года, данные о периодах работы будут вестись только в электронном виде.

Сведения о трудовой деятельности можно получить дистанционно через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР и на портале Госуслуг. Информацию можно будет получить также в бумажном виде у работодателя по последнему месту работы, в клиентской службе Пенсионного фонда или в МФЦ.

Как отмечают в Пенсионном фонде, для граждан ведение электронных трудовых книжек имеет ряд преимуществ: это удобный и быстрый доступ работников к информации о трудовой деятельности; дополнительные возможности дистанционного трудоустройства (удобно при работе в сетевых компаниях, у которых офисы в крупных городах, а рабочие места работников находятся в различных регионах, упрощает взаимодействие работодателя и работника); использование данных электронной трудовой книжки для получения государственных услуг (для подтверждения факта работы граждане могут воспользоваться электронными сервисами, что сокращает необходимость представления копий трудовых книжек, выписок из трудовой книжки); электронный формат невозможно испортить или потерять.

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#жизнь

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