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Безотлагательные мероприятия: в храмах Благовещенска не будут отменять богослужения из-за коронавируса

Безотлагательные мероприятия: в храмах Благовещенска не будут отменять богослужения из-за коронавируса
Фото: Амур.инфо

Ограничение массовых мероприятий, которое в последние дни вводится повсеместно, не затронет благовещенские храмы. Там не будут отменять богослужения, таинства, причастия и исповеди, так как для прихожан они, по мнению священников, являются безотлагательными мероприятиями.

«Мы не отменяем молитвы, богослужения, таинства, причастие, исповеди. Для верующего человека это мероприятие безотлагательного характера, как и лечение в больнице, поход в поликлинику. Там же тоже не запрещаются собрания больше 50 человек», – рассказал Амур.инфо ключарь Благовещенского кафедрального собора отец Венедикт.

Однако все мероприятия, которые относятся к массово-развлекательным, отменены полностью, отметил батюшка. Это, например, воскресные школы или посещение различных социальных учреждений города. Что касается празднования Пасхи (19 апреля), никаких распоряжений по поводу его отмены в Благовещенской епархии пока нет.

С 20 февраля, согласно распоряжению епархии, в городских храмах регулярно проводят дезинфекцию антисептическими средствами. «Каждые полчаса мы проводим дезинфекцию всего помещения храма, икон и всей церковной утвари. У нас сейчас специальные люди поставлены для этого», – уточнил отец Венедикт.

Как сообщается на сайте епархии, в ближайшее время верующие отметят праздник Албазинской иконы Божией Матери. В воскресенье, 22 марта, в 9:00 в Благовещенском кафедральном соборе по этому поводу состоится праздничная божественная литургия и крестный ход. Каждую пятницу в Благовещенском кафедральном соборе православные амурчане во главе с архиепископом Благовещенским и Тындинским Лукианом собираются на общегородское акафистное пение. Текст акафиста составил Владыка Лукиан к 350-летию святыни.

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#коронавирус #религия

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    1 минута назад

    Приравнять больницу и храм, попы сами понимают разницу или они настолько верят что при болезнях будут молитвами лечиться?

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