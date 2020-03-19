В Благовещенске со дна Зеи поднимут 5 затопленных кораблей
Амурское погрануправление объявило аукцион на подъем со дна Зеи в районе Астраханского затона обнаруженных объектов. Речь идет о пяти судах, затопленных еще в 2004 году.
Суда были обнаружены после водолазного обследования акватории в 2016 году. На глубине от 4 до 7 метров лежат 3 судна проекта «3764»: Ярославец-1, Ярославец-2, Ярославец-3; 2 судна проекта «Г-4»: Танковоз-1, Танковоз-2.
Длина Ярославцев – 21 метр, ширина – 4 метра, водоизмещение – 39 тонн. Длина танковозов также 21 метр, ширина – 5,56 метра, водоизмещение – 58 тонн.
Согласно конкурсной документации, Ярославцы-1, 2, 3 находятся в удовлетворительном состоянии и стоят на киле практически горизонтально без существенного крена, за исключением одного. Танковозы лежат на грунте всей плоскостью. При этом танковоз-1 частично разобран, но сохранены палубные надстройки. Танковоз-2 не имеет верхней надстройки, практически весь разодран, за исключением левого борта погружен в грунт полностью.
Все суда за 12 лет заросли и покрылись незначительным слоем ила из-за течения. Посторонних предметов в ходе осмотра не обнаружили.
Доставать их планируют в таком порядке: Танковоз-2; Ярославец-2; Ярославец-1; Ярославец-3; Танковоз-2.
Все работы начнут с момента заключения контракта и должны завершить до 30 сентября 2020 года включительно. Из федерального бюджета на это выделено 11 438 400 рублей.
В пограничном управлении ФСБ России по Амурской области пояснили, что работы проводятся с целью расчистки, дноукрепления и других мероприятий по снижению негативного воздействия на водные объекты.
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