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19марта
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сегодня, 12:37 7

В Благовещенске со дна Зеи поднимут 5 затопленных кораблей

В Благовещенске со дна Зеи поднимут 5 затопленных кораблей
Фото: скриншот видео

Амурское погрануправление объявило аукцион на подъем со дна Зеи в районе Астраханского затона обнаруженных объектов. Речь идет о пяти судах, затопленных еще в 2004 году.

Суда были обнаружены после водолазного обследования акватории в 2016 году. На глубине от 4 до 7 метров лежат 3 судна проекта «3764»: Ярославец-1, Ярославец-2, Ярославец-3; 2 судна проекта «Г-4»: Танковоз-1, Танковоз-2.

Длина Ярославцев – 21 метр, ширина – 4 метра, водоизмещение – 39 тонн. Длина танковозов также 21 метр, ширина – 5,56 метра, водоизмещение – 58 тонн.

Согласно конкурсной документации, Ярославцы-1, 2, 3 находятся в удовлетворительном состоянии и стоят на киле практически горизонтально без существенного крена, за исключением одного. Танковозы лежат на грунте всей плоскостью. При этом танковоз-1 частично разобран, но сохранены палубные надстройки. Танковоз-2 не имеет верхней надстройки, практически весь разодран, за исключением левого борта погружен в грунт полностью.

Все суда за 12 лет заросли и покрылись незначительным слоем ила из-за течения. Посторонних предметов в ходе осмотра не обнаружили.

Доставать их планируют в таком порядке: Танковоз-2; Ярославец-2; Ярославец-1; Ярославец-3; Танковоз-2.

Все работы начнут с момента заключения контракта и должны завершить до 30 сентября 2020 года включительно. Из федерального бюджета на это выделено 11 438 400 рублей.

В пограничном управлении ФСБ России по Амурской области пояснили, что работы проводятся с целью расчистки, дноукрепления и других мероприятий по снижению негативного воздействия на водные объекты.

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#природа

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Комментарии
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  • GnOmE

    GnOmE
    32 минуты назад

    о как, корабли в зее

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    32 минуты назад

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    23 минуты назад

    Я так понимаю, что внезапно обнаруженные объекты это всё бывший флот погрануправления, тогда с какой целью допустили факт затопления и кто виновен.

  • sabotazh

    sabotazh
    19 минут назад

    Интересно будет посмотреть на процесс

  • ЛайКа

    ЛайКа
    12 минут назад

    КВЖД наса а не васа

    Я так понимаю, что внезапно обнаруженные объекты это всё бывший флот погрануправления, тогда с какой целью допустили факт затопления и кто виновен.



    И заплатят ли 11 438 400?



  • alex 3

    alex 3
    8 минут назад

    плавали-знаем

  • LaDa24

    LaDa24
    4 минуты назад

    КВЖД наса а не васа

    Я так понимаю, что внезапно обнаруженные объекты это всё бывший флот погрануправления, тогда с какой целью допустили факт затопления и кто виновен.



    Наверное потому, что госимущество и просто так продать, сдать на металлолом не получится :). Легче затопить

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