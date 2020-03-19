Амурчанам рекомендуют не посещать отделения налоговой службы из-за коронавируса

В целях профилактики коронавируса областная налоговая служба рекомендует налогоплательщикам воздержаться от посещения территориальных налоговых органов и предлагает перейти на дистанционное взаимодействие. Налоговая предлагает амурчанам активнее пользоваться сайтом nalog. ru.

Через сайт можно запрашивать необходимую информацию через «Личные кабинеты» (при наличии доступа), в том числе справки о состоянии расчетов с бюджетом, выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП и так далее.

«Обращаем внимание, что физические лица для получения налоговых вычетов и декларирования доходов за 2019 год также могут направить декларацию 3-НДФЛ через "Личный кабинет". Заменить личное общение с налоговым инспектором можно, направив обращение посредством сервиса "Обратиться в ФНС России", задав вопрос специалистам Единого контакт-центра ФНС России по номеру 8-800-222-222-2, либо позвонив на телефоны инспекций (размещены на главной странице сайта в рубрике "Контакты")», – сообщили в налоговой.