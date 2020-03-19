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сегодня, 12:24 3

За присвоение денег на стройке космодрома Восточный осуждены бизнесмены

За присвоение денег на стройке космодрома Восточный осуждены бизнесмены
Фото: militaryarms.ru

В Ставрополе суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывших руководителей строительной организации ООО «УМС». Их наказали за коррупционные преступления в ходе строительства космодрома Восточный.

Установлено, что руководители организации присвоили часть аванса в размере 250 миллионов рублей, выделенного на возведение объектов космодрома Восточный и полученного ими по фиктивной банковской гарантии.

В соответствии с позицией государственного обвинения, подсудимые приговорены к 5 и 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Каждому из них также назначен штраф в размере 250 тысяч рублей и солидарно взыскана похищенная сумма бюджетных средств, сообщает сайт Главной военной прокуратуры.

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#космодром #криминал #происшествия #строительство #суды

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Комментарии
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  • Правильный умник

    Правильный умник
    44 минуты назад

    т.е. если ты украл, присвоил или расхитил, то ты бизнесмен...?

  • GnOmE

    GnOmE
    29 минут назад

    о, нашли крайних

  • Noir

    Noir
    6 минут назад

    Правильный умник

    т.е. если ты украл, присвоил или расхитил, то ты бизнесмен...?



    А владельцы заводов как стали владельцами заводов? Тоже самое и про владельцев крупных строительных фирм.

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