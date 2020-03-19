За присвоение денег на стройке космодрома Восточный осуждены бизнесмены

В Ставрополе суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывших руководителей строительной организации ООО «УМС». Их наказали за коррупционные преступления в ходе строительства космодрома Восточный.

Установлено, что руководители организации присвоили часть аванса в размере 250 миллионов рублей, выделенного на возведение объектов космодрома Восточный и полученного ими по фиктивной банковской гарантии.

В соответствии с позицией государственного обвинения, подсудимые приговорены к 5 и 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Каждому из них также назначен штраф в размере 250 тысяч рублей и солидарно взыскана похищенная сумма бюджетных средств, сообщает сайт Главной военной прокуратуры.