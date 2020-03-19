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В Москве ловкий подросток продает в пробках медицинские маски (видео)

В Москве ловкий подросток продает в пробках медицинские маски (видео)
Фото: скриншот видео

В Москве предприимчивый подросток решил помочь горожанам – в условиях дефицита масок в аптеках юный бизнесмен продает их по сто рублей за штуку. Причем оплатить товар можно не только наличными, но и картой.

Высокую цену подросток объяснил спросом – «в аптеке их нет». За день ловкачу удалось продать десять масок. То есть его «заработок» составил 1 000 рублей. Поставляет парню товар его отец, который «где-то взял» эти средства защиты.

Находчивый мальчик не забыл и о собственной безопасности. У него осталось «штук 20–50», которые он использует сам, пишет Life.

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#дети #коронавирус #финансы

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