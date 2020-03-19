В Благовещенске при пожаре из дома эвакуировали 9 человек (фото, видео)

Фото: очевидцев

Утром 19 марта в Благовещенске произошел пожар по адресу: улица Островского, 14. Возгорание случилось в одной из квартир 5-этажного жилого дома.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, сообщение о происшествии поступило в 11:06, сейчас пожар уже ликвидирован. По предварительным данным, горели вещи на площади около 5 квадратных метров. О пострадавших не сообщается.

«По оперативной информации, с выше расположенных этажей эвакуированы 9 человек, из них трое детей», – сказали в ведомстве.

Причины и обстоятельства происшествия сейчас выясняются.