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сегодня, 11:50 0

В Благовещенске при пожаре из дома эвакуировали 9 человек (фото, видео)

В Благовещенске при пожаре из дома эвакуировали 9 человек (фото, видео)
Фото: очевидцев

Утром 19 марта в Благовещенске произошел пожар по адресу: улица Островского, 14. Возгорание случилось в одной из квартир 5-этажного жилого дома.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, сообщение о происшествии поступило в 11:06, сейчас пожар уже ликвидирован. По предварительным данным, горели вещи на площади около 5 квадратных метров. О пострадавших не сообщается.

«По оперативной информации, с выше расположенных этажей эвакуированы 9 человек, из них трое детей», – сказали в ведомстве.

Причины и обстоятельства происшествия сейчас выясняются.

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#пожары #происшествия

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