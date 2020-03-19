Ограничения на въезд иностранцев не сказались на работе временных коридоров в Приамурье

Несмотря на ограничения на въезд иностранцев на территорию РФ, временные коридоры в Приамурье работают в прежнем, ранее согласованном режиме. Выехать и въехать в Амурскую область можно 3 раза в неделю.

16 марта вышло распоряжение Правительства РФ, которое с 18 марта с 00:00 минут местного времени ограничило пропуск иностранных граждан на территорию РФ, кроме определённых категорий. Это дипломатические работники, сотрудники иностранных официальных представительств, члены их семей, водители автотранспортных средств на международном сообщении, воздушных экипажей, железнодорожных составов и др. Также есть категория иностранцев, которые прибывают по частным визам в связи с утратой близкого родственника на территории России.

Что касается непосредственно переходов, расположенных на территории Амурской области, то здесь ситуация не изменилась. «Мы работаем в штатном, ранее согласованном режиме – временные коридоры открываются 3 раза в неделю – понедельник, среда, пятница – для возврата россиян с территории Китая и также китайских граждан с видом на жительство. Через них также убывают китайские граждане, по необходимости, в свою страну. При поступлении разъяснений федеральных коллег мы, конечно, будем информировать дополнительно», – рассказала первый замминистра министерства экономического развития и внешних связей Екатерина Киреева.

В целом за весь период работы коридоров 1 330 человек пересекло границы в обе стороны, в том числе 683 выехали именно из Хэйхэ, преимущественно это российские граждане и некоторое количество китайских граждан с видом на жительство.

Ситуация в провинции Хэйлунцзян стабилизируется, отметили в областном правительстве. «Мы получаем регулярно данные, которые показывают, что на протяжении уже большого количества дней на территории провинции нет новых случаев заражения. Всего было 482 случая, из них 459 уже излечились. В Хэйхэ было выявлено 14 подтверждённых случаев, 13 заболевших вылечились, 1 человек остаётся под медицинским наблюдением, , прогнозируют его скорейшее выздоровление, – сообщила Екатерина Киреева. – Наши партнёры из провинции Хэйлунцзян продолжают принимать очень серьёзные меры, направленные на предотвращение теперь уже повторного завоза вирусной инфекции на территорию провинции. С 11 марта по официальной информации Народного правительства города Хэйхэ сняты большинство ограничений, в частности заработали жизненно важные производственные предприятия, некоторые организации общественного назначения. Есть ограничения по въезду иностранцев на территорию провинции. Китайские граждане, которые возвращаются в Китай также подлежат 14-дневному карантину».

С 7 февраля в регионе осуществляются грузовые перевозки. На экспорт уходит в основном аграрная продукция – соевое масло, лесоматериалы, пиломатериалы, немного продуктов питания. На импорт – традиционно скоропортящаяся продукция (заехали 223 машины «скоропорта», что позволило стабилизировать ситуацию на рынке плодоовощной продукции), оборудование для ГПЗ, механизмы для сельхозтехники. За весь период пропустили 3 558 единиц транспортных средств, большая часть – это российские. Такие условия были введены, чтобы обеспечить безопасность перевозок. Выполняются все требования Роспотребнадзора в части возврата водителей день в день. Меры безопасности повышены.

«В связи с тем, что, во-первых, нормализуется ситуация на территории провинции, во-вторых, близится завершение работы понтонного моста (ориентировочно в первой половине апреля), в-третьих, очень много запросов от участников ВЭД, мы пошли на определённые шаги в поддержку наших экспортёров и импортёров, согласовали через региональный оперативный штаб, координационный совет по пункту пропуска возможность прибавить по 10 единиц транспортных средств с каждой стороны, чтобы грузооборот был больше до закрытия ледовой понтонной переправы. Успешно функционировал на экспорт на отправку нашей соевой продукции пункт пропуска Поярково. В Китай уходило 20-25 машин в день. Но с 19 марта, по решению и с учётом всех ледовых условий, переправа Поярково – Сюнькэ будет закрыта», – обратила внимание первый замминистра.