Все подразделения УФССП по Амурской области приостановили прием граждан

Все структурные подразделения управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области временно прекратили личный прием граждан. Это связано с предупреждением распространения коронавирусной инфекции, сообщили ИА «Амур.инфо» в ведомстве.

Сейчас взаимодействовать с УФССП по Амурской области можно в онлайн режиме на сайте r28.fssprus.ru. В частности, можно подать электронное обращение. Контактная информация структурных подразделений амурского ведомства, включая адреса и телефоны, доступна по ссылке: r28.fssprus.ru/contacts.

Просмотров всего: 1815

#коронавирус

распечатать

Александр Авдеев