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сегодня, 11:26 3

Все подразделения УФССП по Амурской области приостановили прием граждан

Все подразделения УФССП по Амурской области приостановили прием граждан
Фото: intalent.pro

Все структурные подразделения управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области временно прекратили личный прием граждан. Это связано с предупреждением распространения коронавирусной инфекции, сообщили ИА «Амур.инфо» в ведомстве.

Сейчас взаимодействовать с УФССП по Амурской области можно в онлайн режиме на сайте r28.fssprus.ru. В частности, можно подать электронное обращение.

Контактная информация структурных подразделений амурского ведомства, включая адреса и телефоны, доступна по ссылке: r28.fssprus.ru/contacts.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    1 час назад

    сейчас работы будет меньше а з/п меньше не станет(((

  • Читатель новостей

    Читатель новостей
    35 минут назад

    Какие пугливые приставы пошли, боятся непризнанного в амурской области вируса?

  • Gorojanka

    Gorojanka
    32 минуты назад

    То есть если счета ошибочно арестовали, то в порядке электронного взаимодействия заявление подавай и жди с моря погоды пока исчезнет угроза распространения короновируса.

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