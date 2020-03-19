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19марта
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сегодня, 11:15 5

В Благовещенске обрушилась часть стены 44-квартирного дома (фото)

В Благовещенске обрушилась часть стены 44-квартирного дома (фото)
Фото: Амур.инфо

В доме № 4/2 на улице Нагорной в Благовещенске обрушилась часть кирпичной кладки. Пострадала одна из квартир, находящаяся на 5 этаже. На место обрушения выехала рабочая группа администрации Благовещенска под руководством первого заммэра города Олега Имамеева.

«Частично обрушен фронтон с наружной стороны. Связано это, по предварительному заключению, с постоянным намоканием чердачных перекрытий. Мы уже обратились в Фонд капитального ремонта Амурской области с инициативой перенести сроки ремонта крыши на текущий год. Фонд готов пойти нам навстречу, поскольку все заинтересованы в том, чтобы чрезвычайная ситуация была ликвидирована. Необходимо обеспечить безопасность проживающих в доме людей», – прокомментировал Олег Имамеев.

Для решения проблемы с частичным обрушением фронтона Олег Имамеев дал поручение директору МУ «Городское управление капитального строительства» Татьяне Соболевой направить с утра 19 марта на место специалистов стройэкспертизы, которые сделают заключение о дальнейших действиях по ремонту жилого помещения, объему работ.

Заместителю мэра Игорю Чёрному поручено отработать вопрос по управляющей компании, поскольку компания, которая обслуживала этот 44-квартирный дом, была лишена лицензии.

«В данной квартире проживает семья в составе шести человек, из которых четверо – несовершеннолетние. На время ремонта из муниципального маневренного фонда семье предоставлено жилье в муниципальном маневренном фонде», — рассказал Олег Имамеев.

Помощь в переезде собственникам пострадавшей квартиры оказана городскими спасателями. Семья уже разместилась в предоставленном муниципалитетом жилье. В целом угрозы зданию нет, отселение собственников других квартир не требуется, сообщили в пресс-службе мэрии.

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#мэрия #происшествия

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Комментарии
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  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 час назад

    Весна, солнышко пригрело....

  • Adolf

    Adolf
    1 час назад

    Прорыв везде

  • Лелик и Болик

    Лелик и Болик
    1 час назад

    Ремонт крыши 2023-2025г.г. Ремонт фасада 2026-2028г.г. Планирование...

  • Правильный умник

    Правильный умник
    50 минут назад

    Данные проблемы решаются элементарно, так называемых "слуг народа" переселить в подобные строения....

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    48 минут назад

    В доме № 4/2 на улице Нагорной в Благовещенске обрушилась часть кирпичной кладки.

    Область живет...

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