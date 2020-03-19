Амурская область оказалась в лидерах по исправлению дорожных дефектов

Фото: onf.ru

Проект ОНФ «Карта убитых дорог» определил лидеров и аутсайдеров по исправлению дорожных дефектов. Среди лидеров оказалась Амурская область, которая уступила только Москве.

Эксперты проекта ОНФ «Карта убитых дорог» сообщили, что лишь 32,5 % проблемных дорожных участков, на которые указали граждане и активисты Народного фронта, были отремонтированы или включены в планы ремонта. Более 8 700 участков отремонтированы капитально, на 5 300 участках проведен ямочный ремонт, более 1 800 участков добавлены в планы ремонта. По каждому региону в отдельности статистика отличается.

Лидером по исправлению выявленных дорожных дефектов стала Москва, где 74 % размещенных на карте убитых дорог участков уже отремонтированы (капитально или ямочно) или включены в планы ремонта. На втором месте расположилась Амурская область с 71 %, на третьем – Красноярский край с 70 %. Хорошая реакция наблюдается в Республике Хакасия (64 %), Республике Ингушетия и Чеченской Республике (по 63 %), Тюменской области (61 %). Это говорит о том, что власти в этих регионах прислушиваются к мнению общественности и ремонтируют те дороги, состояние которых волнует жителей больше всего, сообщается на сайте ОНФ.

В конце списка расположилась Калининградская область – из 295 добавленных участков, по данным карты убитых дорог ОНФ, отремонтировано всего 14 дорог, что составляет 5 %. В Республике Саха (Якутия) 8 % отмеченных дорог отремонтированы или включены в планы ремонта, в Удмуртской Республике эта цифра составляет 9 %. Также в пятерку самых отстающих регионов попала Республика Калмыкия с 10 % и Свердловская область с 11 %.

Что касается количества капитально отремонтированных участков дорог, то лидером по этому показателю стала Московская область, где ремонт проведен на 532 участках. На втором месте расположилась Ростовская область с 469 отремонтированными участками. На третьем – Краснодарский край, в этом регионе отремонтированы 323 участка. В Смоленской области ремонт провели на 282 дорогах, в Алтайском крае – на 262 дорогах. Однако и проблемных участков в этих регионах выявлено больше тысячи.

Меньше всего участков отремонтировали в Республике Саха (Якутия) – всего два. По шесть участков отремонтировано в Еврейской автономной области и Ненецком автономном округе. В Магаданской и Калининградской областях ремонт проведен на девяти выявленных участках.

Карта убитых дорог ОНФ была запущена в феврале 2017 года. За это время граждане разместили на ней более 48 тысяч участков и локальных дефектов, почти 1 тысячу очагов аварийности. Собрано более 1,25 миллиона голосов за первоочередной ремонт дорог.